"Медуза": по данным закрытого опроса, заказанного в Кремле, 30% россиян хотят остановить войну прямо сейчас

В распоряжении "Медузы" оказались результаты закрытого опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в конце июня 2022 года по заказу администрации президента (АП) РФ. Респондентам задавали вопрос: "Одни говорят, что боевые действия на Украине нужно остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует. Какая точка зрения вам ближе — первая или вторая?" Количество респондентов "Медузе" неизвестно.

Из документов, которые есть у "Медузы", следует, что 30% ответивших на этот вопрос ВЦИОМ считают, что "боевые действия на Украине" нужно "остановить как можно скорее". Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать. Презентацию с этими же цифрами видел еще один источник "Медузы", близкий к АП.

По результатам этого же опроса, в возрастной группе 18–24 года за прекращение войны выступают 56%, а за продолжение — только 19%. Среди россиян 25–34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение боевых действий — 41%. В целом чем старше респонденты, тем больше они поддерживают войну. Например, среди респондентов старше 60 лет за продолжение вторжения высказались 72% опрошенных.

В Москве и Санкт-Петербурге, судя по данным закрытого опроса, прекращения боевых действий хотят около 40% респондентов, а 48% выступают за их продолжение. Больше всего (62%) сторонников продолжения боев — в других российских городах-миллионниках.

Также ВЦИОМ по просьбе Кремля изучал зависимость поддержки продолжения войны и медиапотребления. Среди "активных пользователей интернета" за окончание боевых действий выступают 47% респондентов, а 35% — за их продолжение. Зато среди телеаудитории сторонников завершения военного конфликта только 22%, 68% таких респондентов выступают за его продолжение.

Открыто эти данные ВЦИОМ не публикует. На сайте центра можно найти только результаты июньского опроса о том, поддерживают ли россияне "спецоперацию". По данным центра, "скорее поддерживают" войну 72% опрошенных, "скорее не поддерживают" — 17%, затрудняются ответить на вопрос 11%.

На запрос "Медузы" центр не ответил — как и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Социолог Григорий Юдин в разговоре с "Медузой" назвал результаты закрытого опроса ВЦИОМ "предсказуемыми". Он обращает внимание, что самые разные опросы говорят о том, что "спецоперацию" активнее поддерживают россияне старшего возраста — а также многие жители крупных городов, где велика доля бюджетников. "Это война стариков и силовиков, которые хотят запереть страну в прошлом", — комментирует Юдин.

При этом исследователь уверен, что желание молодежи закончить боевые действия не выльется в масштабные протесты — по крайней мере, в ближайшее время. Близкий к АП источник "Медузы", в свою очередь, отметил, что, даже если такие акции начнутся, на них "ОМОНа пока хватит". По его словам, никакие результаты закрытых опросов не могут привести к окончанию войны: "Президент хочет воевать, а он главный".

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