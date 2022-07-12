С начала войны РФ получила из Европы 43 отказа в экстрадиции

С марта по май 2022 года Россия получила 43 отказа в выдаче запрашиваемых лиц - втрое больше, чем за тот же период годом ранее.

С марта по май 2022 года Россия получила от государств Европы 43 отказа в выдаче запрашиваемых лиц - втрое больше, чем за тот же период 2021-го, сообщила во вторник, 12 июля, газета "Коммерсант" со ссылкой на ответ пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ. За первые два месяца текущего года были получены лишь четыре отказа в выдаче. Таким образом, с начала войны против Украины взаимодействие Генпрокуратуры России с правоохранительными органами большинства европейских стран в вопросах экстрадиции россиян, обвиняемых в различного рода преступлениях, фактически сошло на нет, подчеркивает издание.

В частности, "одна лишь Германия за это время отказалась выдать 13 обвиняемых в совершении преступлений общеуголовной направленности", говорится в ответе пресс-службы. Чаще всего официальными причинами отказа назывались "противоречие экстрадиции правовым принципам" той или иной страны либо неуверенность в соблюдении прав обвиняемых в России. При этом, отметили в Генпрокуратуре РФ, власти таких стран, как Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Польша и Чехия, не скрывали политическую мотивированность своих решений.

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2020 году в Россию было выдано 177 ее граждан, а отказано в экстрадиции 54 россиян. В свою очередь из РФ были экстрадированы 445 обвиняемых иностранцев, в том числе 400 граждан так называемых стран ближнего зарубежья.

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