Указ Путина: украинцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Соответствующий указ сегодня издал президент Владимир Путин. Ранее он упрощал получение российских паспортов для жителей оккупированной Херсонской и частично контролируемой Запорожской областей, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства РФ для граждан Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Официальный портал правовой информации.

"Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, <…> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", — сказано в документе.

В конце мая Путин распространил упрощенную процедуру получения российского гражданства на жителей Херсонской и Запорожской областей Украины (значительная часть этих территорий оккупирована армией РФ). Гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР такую возможность предоставили еще в 2019 году. Незадолго до вторжения в Украину сообщалось, что российские паспорта получили более 770 тысяч местных жителей.

Упрощенная процедура получения гражданства РФ подразумевает выдачу паспорта без обязательных в других случаях экзаменов и необходимости прожить в России более пяти лет. Рассмотрение соответствующего заявления должно занимать не более трех месяцев, а само гражданство присваивают человеку в день, когда ответственный государственный орган принял положительное решение

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