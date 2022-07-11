ЕС рекомендует вторую бустерную дозу вакцины против Covid-19 тем, кто старше 60 лет

11 июля агентства здравоохранения Европейского союза из-за стремительного роста заболеваемости Covid-19 рекомендовали вторую бустерную дозу вакцины жителям старше 60 лет, сообщает Reuters.

Хотя существующие вакцины против Covid-19 продолжают защищать от госпитализации и смерти, эффективность вакцины снижается по мере развития вируса.

"Очень важно, чтобы все люди старше 60 лет получили вторую дозу бустерной вакцины как можно скорее", — заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

В апреле агентства здравоохранения ЕС рекомендовали вторую дозу бустерной вакцины только лицам старше 80 лет.

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