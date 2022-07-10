Канада вернет ФРГ турбину для "Северного потока - 1"

По словам министра природных ресурсов Канады, Оттава предоставит Siemens Canada ограниченное по времени разрешение на возвращение турбины Берлину.

Канада вернет Германии турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходящую техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащем германской компании Siemens. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

"Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзываемое разрешение, которое позволит вернуть отремонтированную турбину "Северного потока - 1" в Германию, чтобы поддержать способность Европы получать надежную и доступную энергию, на период пока ЕС продолжает отход от российских нефти и газа", - отметил Уилкинсон.

"В отсутствие необходимых поставок природного газа экономика Германии будет испытывать весьма значительные трудности, а сами немцы будут подвержены риску оказаться неспособными обогреть свои дома с наступлением зимы", - говорится далее в обосновании.

При этом Джонатан Уилкинсон обвинил президента России Владимира Путина в желании "посеять раскол" среди западных союзников.

Киев призывал Оттаву не передавать технику ФРГ

Ранее Киев призвал Оттаву не возвращать турбину и обвинил Берлин в том, что он поддался на российский "шантаж" после того, как Москва объяснила сокращение поставок газа по трубопроводу "Северный поток - 1" необходимостью ремонта.

Власти ФРГ вели переговоры с правительством Канады, поскольку передача России техники, отправленной в Монреаль на ремонт, могла нарушить санкции, введенные Оттавой против РФ. Канада предложила переправить агрегат Германии, а не российскому энергетическому концерну "Газпром", сообщила позднее представительница министерства экономики ФРГ.

В финансовом ведомстве Германии указали, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу технических средств германским партнерам, а не Москве.

По мнению Германии, возвращение турбины лишит Россию повода поддерживать поставки газа на уровне, который значительно ниже стандартного.

"Северный поток": сокращение поставок и приостановка на профилактику

"Газпром" в июне существенно сократил поставки газа в Европу по "Северному потоку - 1". Компания сослалась на отсутствие агрегатов для перекачки сырья.

Между тем с 11 по 21 июля обе нитки газопровода "Северный поток - 1" будут временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".

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