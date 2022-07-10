СМИ: Германия решила проблему с поставками оружия в Украину

Германия решила проблему с поставками оружия в Украину - в Норвегии наконец-то найден производитель, который сможет поставить дополнительное количество снарядов для зенитных самоходных установок Gepard для последующей передачи Украине, пишет Spiegelсо ссылкой на свои источники.

По данным издания, первая установка будет передана Киеву в июле, если все пойдет по плану.

Изначально германские власти планировали получать боеприпасы из Южной Америки, но поставки не были одобрены Швейцарией - государством-производителем. До договоренности с Норвегией Германия могла бы поставить немногим менее 60 тысяч 35-мм снарядов собственного производства, отмечает Интерфакс.

В список оружия, которая Германия (после критики со стороны Украины в нерешительности) согласилась поставлять Киеву, вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, а также система противовоздушной обороны IRIS-T, три реактивных системы залпового огня Mars и другое вооружение. Список был опубликован немецкими властями 21 июня.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!