По заявлениям украинских властей, Киев теряет до 200 солдат ежедневно. А значит, что подготовка подкрепления может иметь решающее значение для хода боевых действий в ближайшем будущем.
Британия предложила провести "курс молодого бойца" на своей территории, чтобы рекруты могли готовиться, не опасаясь обстрелов со стороны России. По задумке Лондона в ближайшее полгода через эту программу смогу пройти около 10 000 украинских военных.
Тренировки проходят на четырех базах минобороны Британии, их точное местоположение не разглашается.
С 2015 по 2022 годы обучение в Великобритании прошли около 22 000 украинских военнослужащих.
Специальные курсы для украинских военных также проводят в США. Группа старших офицеров армии и нацгвардии Украины обучались на базе Форт-Ливенворте в Канзасе. По мнению некоторых экспертов, полученные в США знания помогли украинским военачальникам организовать грамотную оборону своей страны на ряде направлений.
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