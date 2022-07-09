Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о гуманитарных поставках в анклав оппозиции в Сирии

Совет Безопасности ООН из-за вето России не продлил резолюцию о поставках гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Идлиб через пропускной пункт Баб аль-Хава на границе с Турцией. Баб аль-Хава с 2020 года — единственный пограничный КПП, через который поступает помощь 4 миллионам сирийцев, укрывшихся в этом последнем анклаве оппозиции на северо-западе страны.

Нынешнее соглашение о пропуске машин с продуктами и предметами первой необходимости для беженцев в провинции Идлиб через пункт Баб аль-Хава истекает в воскресенье, 10 июля.

Пропускной пункт действует с 2014 года и некоторое время контролировался сирийскими повстанцами, которые сохраняют власть в Идлибе. Сам КПП, впрочем, контролируют силы, подконтрольные режиму Башара Асада.

Члены Совбеза при поддержке структур ООН и НКО предлагали продлить резолюцию о пропуске помощи еще на год, однако Россия наложила вето на их проект, вместо этого предложив собственный, в котором предлагалось продление всего на шесть месяцев. На эту резолюцию, в свою очередь, наложили вето Великобритания, Франция и США. До 10 июля стороны еще могут договориться. Китай на голосовании воздержался.

"Голосование против этой резолюции — это смертный приговор. — заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд. — Баб аль-Хава — это самый эффективный способ, которым мы можем доставить на северо-запад Сирии помощь, от которой зависит жизнь и смерть, — медикаменты, вакцины, продовольствие, воду, учебные материалы и многое другое."

"Документ в первую очередь игнорировал интересы Дамаска, который и должен быть основным бенефициаром резолюции. В проекте игнорировалось, что за прошедший год, по нашим оценкам, Совет Безопасности и ООН в целом оказались не в состоянии выполнить те задачи, над решением которых мы договорились работать", — сказал заместитель постоянного представителя России в Совбезе Дмитрий Полянский.

Он добавил, что Россия ставила условие увеличения поставок не только в Идлиб, но и из него, по линии соприкосновения с правительственными силами, на подконтрольные Асаду территории.

Россия рассматривает поставки зарубежной помощи повстанцам как нарушение территориальной целостности Сирии и добивается того, чтобы вся гуманитарная помощь Сирии следовала через территории, подконтрольные режиму Асада. В 2020 году по инициативе России и Китая Баб аль-Хава стал единственным пунктом пропуска, по которому в Идлиб поступает международная помощь.

НКО и гуманитарные структуры ООН уже тогда говорили, что закрытие остальных КПП приведет к новым жертвам. С тех количество беженцев в Идлибе только выросло, и с закрытием последнего КПП перспектива гуманитарного кризиса вырисовывается все отчетливее.

"Я думаю, мы можем уверенно сказать, что если КПП закроют, то мы увидим больше смертей, которые могли бы предотвратить", — сказала корреспонденту Би-би-си перед голосованием в Совбезе координатор Всемирной продовольственной программы Джен Суванто.

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