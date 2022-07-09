Канада расширила санкции против России

Власти Канады в пятницу, 8 июля, расширили список российских граждан и компаний, которые подпадают под санкции, введенные Оттавой после развязывания РФ войны с Украиной.

Так, в обновленный перечень вошли патриарх Московский и всея Руси Кирилл под мирским именем Владимир Гундяев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущие Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян и Антон Красовский, бывший гендиректор "Яндекса" Тигран Худавердян, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов и еще несколько физических лиц.

Кроме того, штрафные меры введены в отношении агентства Regnum и Роскомнадзора. Канадские власти называют их "дезинформационными организациями" и обвиняют в содействии и поддержке войны.

Несколькими днями ранее глава Русской православной церкви в ходе литургии в калининградском храме Кирилла и Мефодия заявил, что Россия "не сделала никому ничего плохого". В середине июня патриарх был внесен в санкционный список Великобритании.

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