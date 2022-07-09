СМИ: Евросоюз построит бункер для секретных переговоров за восемь миллионов евро

Европейский союз (ЕС) построит безопасный бункер стоимостью в восемь миллионов евро в Брюсселе, чтобы лидеры стран ЕС могли обсуждать секретную информацию без российских или других шпионов. Об этом свидетельствует меморандум ЕС с описанием проект, пишет EUobserver.

Помещение будет рассчитано примерно на 100 человек — до 34 лидеров государств и 34 их протоколиста, а также обслуживающий и протокольный персонал. На данный момент в ЕС входят 27 стран, но союз в будущем может расшириться, а безопасная комната также будет использоваться для встреч на более низком уровне — послами и высокопоставленными чиновниками ЕС.

Помещение будет отключено от интернета, но будет оснащено внутренней технологией конференц-связи с большим экраном и микрофонами, подключенными к кабинам для 30 переводчиков. И зал заседаний, и кабины будут заключены в сертифицированный НАТО изолирующий каркас для "уменьшения риска эксплуатации электромагнитных импульсных излучений", которые генерируются ИТ-экранами и проводами. Эти сигналы можно перехватывать дистанционно.

Каждый посетитель комнаты, даже если это уборщик, должен иметь допуск безопасности категории SECRET EU и причину для присутствия. SECRET EU — это второй по величине уровень классификации блока.

Он охватывает информацию, которая может "серьезно навредить" интересам ЕС, если она станет известна. Утечки могут "повысить международную напряженность" или "угрожать жизни" или "общественному порядку" в Европе, свидетельствуют принципы безопасности Евросоюза. Кроме того, все лидеры стран ЕС и сотрудники учреждений должны будут оставлять свои мобильные телефоны, ноутбуки, смарт-часы, электронные брелоки и даже слуховые аппараты в звуконепроницаемых шкафчиках вне камеры.

Объект планируется построить к 2024 году в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проводятся саммиты. Точное место еще не определено, но официальные лица ищут его рядом с обычным залом для саммита ЕС, чтобы лидерам было легче перемещаться между помещениями.

Такое решение ЕС принял после начала вторжения России в Украину, а также на фоне планов блока создать объединенные вооруженные силы с НАТО. Два российских шпиона, недавно высланных Бельгией, были специалистами по перехвату электромагнитных сигналов. Однако Китай и Израиль также были замешаны в скандалах с прослушкой в Брюсселе в последние годы. Как уточняется в меморандуме ЕС, будут приняты все меры, чтобы никто не провозил контрабандой подслушивающие устройства. Бункер будет сканироваться "до и после заседаний, чтобы обнаружить, локализовать и нейтрализовать прослушивающее устройство", говорится в документе.

Помещение обеспечит "подходящий уровень комфорта для VIP-персон", однако любая новая мебель, техническое оборудование или аксессуары должны будут проходить специальную проверку на техническую безопасность — TSCM.

Но, несмотря на все внимание ЕС к деталям, изощренность современного шпионского ПО и оборудования позволяет легко его скрыть, заявил анонимный источник в бельгийской службе безопасности.

"Рядом с базой НАТО в Бельгии Shape есть несколько пустых домов, где разведывательные службы государств-членов проводят учения по подслушивающим устройствам", — сказал он.

"У одной команды есть 24 часа, чтобы разместить как можно больше жучков, а у другой команды есть 24 часа, чтобы их найти. Эстонцы лучше всех [в обнаружении], но никто никогда не находит все устройства", — добавил он.

Два российских специалиста по связи были высланы в апреле вместе с 39 другими шпионами, выдававшими себя за дипломатов в бельгийском посольстве и консульствах, что дало представление об уровне угрозы в столице ЕС.

За несколько лет до войны бельгийские военные были предупреждены о потенциальных российских или китайских подслушивающих устройствах в VIP-самолетах, арендованных для перевозки лидеров ЕС и НАТО. Бельгия расследовала сообщения около 10 лет назад о том, что Китай прослушивал посольство ЕС на Мальте, расположенное через дорогу от Совета ЕС и штаб-квартиры Европейской комиссии. Кроме того, бельгийские власти еще в 2010 году указали, что Израиль мог установить жучки в здании Юстуса Липсиуса, где раньше проводились саммиты.

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