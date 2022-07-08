В Швейцарии оправданы бывшие руководители ФИФА и УЕФА Зепп Блаттер и Мишель Платини

Швейцарский суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего главы международной футбольной федерации ФИФА Зеппа Блаттера и экс-главы УЕФА Мишеля Платини. Их подозревали в коррупции, однако суд счел эти обвинения не доказанными.

Судебный процесс над Блаттером и Платини начался в швейцарской Беллинцоне 8 июня этого года.

Прокуратура обвинила бывших футбольных боссов в мошенничестве, подделке документов, растрате и злоупотреблении служебным положением. Речь идет о платеже примерно в два миллиона швейцарских франков (2,02 млн евро), которую Платини получил по распоряжению Блаттера.

В ходе процесса прокуратура запросила для обоих 20 месяцев условного срока.

Блаттер и Платини возглавляли самые влиятельные футбольные федерации мира до 2015 года, когда вынуждены были подать в отставку на фоне коррупционного скандала.

Дело о платеже

Расследование по этому делу началось еще в 2015 году, однако обвинения бывшим главам ФИФА и УЕФА швейцарская прокуратура предъявила только в прошлом году.

В 2011 году Платини получил от ФИФА чуть больше 2,2 миллиона швейцарских франков (около 2.2 млн евро) в качестве компенсации. Как утверждает Блаттер, премию Платини одобрили все ответственные органы ФИФА, и получатель заплатил с нее все налоги в Швейцарии.

Платини на тот момент был главой УЕФА и вице-президентом ФИФА, и звучали предположения, что он сменит Блаттера на посту президента в 2015 году.

По версии бывших футбольных боссов, выплата Платини была прибавкой к зарплате, которую он запросил задним числом за те четыре года, в течение которых он работал советником Блаттера в ФИФА. Оба утверждают, что договорились об этой прибавке еще в 1998 году.

В августе 1999 года Платини подписал с ФИФА контракт, по которому ежегодно должен был получать 300 тысяч швейцарских франков (303,5 тысячи евро по нынешнему курсу). При этом, по словам Блаттера и Платини, у них была устная договоренность, что Платини также получит дополнительную выплату за свои услуги консультирования в период с 1998-го по 2002 год.

Как утверждают обвиненные футбольные чиновники, в тот момент ФИФА не могла выплатить эти деньги, поэтому Платини получил их только в 2011-м.

Однако швейцарские прокуроры увидели в этом злоупотребления. Им показалось подозрительным, что Платини попросил заплатить ему более, чем через восемь лет после того, как перестал работать советником. В то же время в 2011 году Блаттеру предстояло переизбрание на пост президента ФИФА, а Платини, предположительно, мог повлиять на то, как будут голосовать делегаты от Европы.

Скандальное расследование о коррупции в ФИФА

До начала суда в Беллинцоне защита Блаттера и Платини потерпела поражение на рассмотрении дела в Арбитражной палате комитета по этике ФИФА, который отстранил их от должностей на 90 дней. Позже была отвергнута апелляция и в международном Спортивном арбитражном суде.

Платини заявил, что обвинения в мошенничестве появились в сентябре 2015 года не случайно — якобы таким образом ему пытались помешать принять участие в выборах президента ФИФА.

За два дня до проведения этих выборов, в конце мая 2015 года, разразился крупнейший коррупционный скандал в истории мирового футбола.

Швейцарская полиция по представлению ФБР арестовала семерых высокопоставленных чиновников ФИФА (Блаттер и Платини в их число не входили) по обвинениям в организованной преступной деятельности, откатах, отмывании денег и ряде других преступлений, совершенных, по мнению следователей, в последние 24 года существования международной федерации футбольных ассоциаций. В заключении следователей фигурировали данные о вымогательстве со стороны чиновников ФИФА на сумму больше 150 млн долларов (148 млн евро).

Параллельно швейцарская прокуратора начала собственное расследование о законности одобрения заявок на проведение чемпионатов мира по футболу: в России в 2018 году и в Катаре — в 2022-м.

29 мая 2015 года Блаттер был переизбран президентом ФИФА на пятый срок, однако уже 2 июня покинул пост на фоне коррупционного скандала. Следователи изъяли финансовую документацию, и это привело к обвинению Платини и Блаттера в мошенничестве из-за выплаты, сделанной в 2011 году.

Расследование швейцарской прокуратуры по поводу предполагаемой коррупции в ФИФА и УЕФА при выборе Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по футболу все еще продолжается. Подозрение вызывает решение отдать чемпионат маленькой, нефутбольной и очень жаркой стране. И в этом расследовании тоже фигурируют и Блаттер, и Платини.

Кроме того, Блаттер фигурирует еще в ряде расследований швейцарской прокуратуры: так называемого дела о музее в Цюрихе и дела о займе в размере миллиона долларов федерации футбола Тринидада и Тобаго.

Первый касается выделения 140 млн долларов (138 млн евро) на ремонт музея в центре Цюриха, который считался любимым проектом Блаттера.

В случае с Тринидадом и Тобаго ФИФА под руководством Блаттера списала долг накануне парламентских выборов в этом государстве Карибского бассейна. В результате деньги были фактически подарены Джеку Уорнеру, на тот момент вице-президенту ФИФА, который в результате выборов получил пост министра в правительстве.

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