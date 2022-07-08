Глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинул встречу G20 на Бали

Сергей Лавров покинул зал заседания на встрече G20 сразу после своего выступления. Он не стал дожидаться речь главы МИД ФРГ Бербок, которая пообещала со всей решимостью осудить войну России в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покидает конференцию глав МИД стран "большой двадцатки" (G20) на индонезийском острове Бали. "Лавров еще проводит двусторонние переговоры, затем он выступит перед прессой и уедет", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству dpa утром в пятницу, 8 июля.

Это означает, что Лавров не примет участия в официальном обеде и заседаниях G20 во второй половине дня. В самом начале конференции главы МИД "двадцатки" отказались делать традиционную групповую фотографию, чтобы избежать совместной съемки с Лавровым из-за российского вторжения в Украину.

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Попытки изолировать Лаврова на встрече G20

Сергей Лавров покинул зал заседания G20 сразу после своего выступления, не став дожидаться речи главы МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), выступавшей сразу после него. Бербок, которая председательствует по ротации в организации стран "большой семерки", еще в преддверии конференции заявляла, что будет добиваться изоляции Лаврова на встречи в Индонезии и найдет "очень ясные слова, чтобы заявить, что мы не согласимся с этим нарушением норм международного права (российским вторжением в Украину. - Ред.)".

По ее слова, в рамках форума ни она, никто другой из министров "группы семи" не собирались проводить традиционные двусторонние встречи с главой МИД РФ. "Тот, кто бомбит наш международный мирный порядок, не может ожидать, что мы будем говорить о двусторонних торговых отношениях", - заявила Бербок.

Сразу по прибытии Лаврова на конференцию к нему подбежали два немецких журналиста и спросили, когда он остановит войну в Украине и почему он этого не делает. Обоих репортеров вывели охранники.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди перед началом конференции на Бали призвала как можно скорее прекратить войну в Украине. "Наша обязанность - прекратить эту войну скорее раньше, чем позже и урегулировать наши разногласия за столом переговоров, а не на поле боя", - подчеркнула она.

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