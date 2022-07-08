"Они не беженцы": что сейчас происходит на границе Польши и Беларуси

На польско-белорусской границе по-прежнему есть беженцы из Сирии, Ирака и стран Африки. Но отношение к ним другое, чем к украинцам. Помогают им только волонтеры - под страхом наказания.

Фото на телефоне - нога ребенка с неестественно короткими пальцами и ранами вместо ногтей. "Обморожение, некроз ногтей и отвалившиеся пальцы", - поясняет Паулина Бовник. Нечто подобное она видела раньше лишь в учебниках по медицине. Так выглядели ноги солдат, которые долго время находились в окопах и не могли снять обувь, несмотря на то, что им было холодно или мокро. Со времен Второй мировой войны врачи в Европе почти не сталкивались с подобными случаями.

Но сейчас это, к сожалению, снова не редкость, в частности, у нелегальных мигрантов из Сирии, Ирака и стран Африки, которые пытаются попасть на территорию ЕС через Беларусь. На фото - ноги 12-летней африканской девочки, которой Бовник оказывала медицинскую помощь в июне 2022 года в Беловежской пуще, лесном массиве недалеко от белорусско-польской границы. Девочка была среди группы беженцев из Мали, которые пытались попасть в ЕС. Сколько дней эти люди провели в лесу, девочка точно не знала, но как минимум с января.

Белорусские силовики, применяя силу, пытались вытеснить нелегалов на польскую территорию, в ЕС. Там польские пограничники и солдаты делали то же самое, заставляя людей вернуться на белорусскую территорию, в том числе и тех, кто хотел просить убежища в Польше, не собираясь ехать в другие страны ЕС. Польские власти знали, что к беженцам в Беларуси применяли насилие, их били, и тем не менее позволяли силовикам выдавливать их на белорусскую территорию.

В Европу "маршрутом Лукашенко"



Но некоторым мигрантам все же удавалось и удается пересечь границу. Здесь, на территории Польши, им помогают активисты из объединения Grupa Granica, к которому относится и Паулина. В него входит 14 польских неправительственных организаций, помогающих беженцам на границе. В конце июня активисты объединения получили 130 СМС с просьбой о помощи от людей, которые застряли в лесах на границе между Польшей и Беларусью. Несколько раз в день активисты выезжают на поиски людей, которые подали сигнал о помощи.

Миграционный кризис здесь, на границе Польши и Беларуси, вовсе не закончился. Сейчас маршрут через Беларусь стал известным, им пытаются воспользоваться не только афганцы, сирийцы и иракцы, но теперь и кубинцы, сенегальцы и сомалийцы. Сколько их - никто не знает.

Польские пограничники могут назвать лишь число тех, удалось выдворить на территорию Беларуси, а это означает, что людей могли посчитать повторно. По данным волонтеров, сейчас меньше мигрантов, чем осенью 2021 года, но больше, чем зимой. Самолеты из Турции, Ирака и Сирии уже не летают напрямую в Минск, но есть рейсы в Москву, а оттуда беженцы могут поездом или на машине добраться до границы Беларуси и Польши.

Для многих из них путешествие через белорусские леса кажется менее опасным, чем путь через Средиземное море. Однако в этой местности много болот, а ночью очень холодно. Замерзнуть можно даже в апреле. С августа 2021 года при пересечении польской границы официально погибли 15 человек. Волонтеры утверждают, что это число во много раз больше. Ведь многие мигранты не могут попросить о помощи, потому что не везде есть связь, а у многих пограничники разбили телефоны и устройства для их зарядки.

Как волонтеры помогают беженцам в лесах



"Я держала на руках молодого человека, у которого было экстремальное переохлаждение", - говорит 20-летняя Оливка. С осени она помогает беженцам в рамках миссии Клуба католической интеллигенции. "Я никогда бы не подумала, что от меня может зависеть жизнь человека, - рассказывает студентка из Варшавы. - Если бы я что-то сделала неправильно, этот юноша умер бы".

Со времен железного занавеса эта организация относилась к польским

антикоммунистическим силам. И сейчас она в оппозиции к нынешним властям Польши. Центр приема беженцев, который курирует эта организация, находится в лесу, в 20 км от границы с Беларусью. Адрес никому не известен, фото делать нельзя. "Нам лучше быть осторожными", - говорит Куба, коллега Оливки. В декабре 2021 года сюда с ночным рейдом приехали полицейские, которые провели обыск, изъяли телефоны и компьютеры, задержали активистов по подозрению в содействии контрабанде людей. "Мы оказываем гуманитарную помощь, первую медицинскую помощь, чтобы люди выжили", - говорит Куба. Он и его друзья доставляют в лес мигрантам одежду, еду и лекарства: "Волонтеры должны это делать, потому что государство не выполняет свои обязательства".

При этом польское законодательство не запрещает такого рода помощь, как раз наоборот: наказуемо неоказание помощи нуждающимся. И несмотря на это польские власти против тех, кто поддерживает нелегальных мигрантов. В апреле 2022 года одну из коллег Оливки - Веронику - обвинили в контрабанде людьми. Она отвезла волонтеров в лес - те везли лекарства и еду группе мигрантов, и возвращалась оттуда в машине одна, когда ее остановили полицейские.

"Они - не беженцы. Им нельзя помогать"

СМС с просьбой о помощи в ее телефоне стало для полицейских поводом для задержания девушки на двое суток. "Чиновники объяснили, что беженцами считаются только те люди, которые бегут от войны в соседней стране. Люди, которые застряли в лесах, не считаются беженцами, поэтому им нельзя помогать", - рассказывает Вероника. Веронику освободили, но каждые четыре месяца она должна появляться в суде. Теоретически ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Группе из Мали, к которой относилась и девочка с обмороженными ногами, активисты помочь не смогли. "Мы должны были оставить их в лесу, - говорит Паулина. - Мы уже давно перестали пытаться уговаривать людей регистрироваться у польских пограничников. Мы можем лишь сказать им правду о том, что если их поймают, они должны будут до полугода находиться в закрытом лагере для беженцев, как в тюрьме".

По всей Польше сейчас есть 8 таких лагерей. В Белостоке в одном из них находятся 700 человек, в начале года их было около 2000. Они находятся в таких лагерях до того момента, пока не будет принято решение о предоставлении убежища или о депортации. В центре размещения мигрантов в Венджине недалеко от немецкой границы беженцы даже начали голодовку в знак протеста. Польский омбудсмен опубликовал данные об условиях содержания в таких лагерях. В Венджине на каждого находящегося в лагере беженца приходится меньше чем два квадратных метра площади, у них нет контактов с адвокатами и родными, им не разрешается выходить на прогулки, в одном помещении находится более десяти незнакомых людей.

В лесах еще много беженцев, которые нуждаются в помощи

"Одна сирийская семья, которую мы спасли в лесу, с апреля находится в таком центре, - рассказывает Паулина. - Женщина на шестом месяце беременности, у нее двое детей, один из которых инвалид". Судьба этой семьи решится не раньше, чем к сентябрю. До этого времени они будут жить в лагере.

Паулина - единственный контакт с миром для оказавшихся в лагере беженцев

"Несколько дней назад эта семья должна была подписать какие-то бумаги на польском языке, несмотря на то, что они не понимают по-польски. Им пригрозили, что не разрешат видеться с волонтерами, если они не подпишут документ. "Это чудовищно. Я надеюсь, они не подписали бумагу об отказе о предоставлении убежища", - говорит Паулина, рассерженная на пограничников. Группа из Мали не захотела оказаться в таком центре и не захотела обратно в Беларусь. Люди надеялись на чудо и остались в лесу. Через несколько дней им неизвестным образом удалось покинуть Польшу. Сейчас они в безопасности в другой стране.

"Того, что мы делаем, недостаточно для преодоления кризиса. Все это не прекратится, пока польское государство не прекратит применять насилие по отношению к иностранцам и не станет придерживаться закона", - говорит Куба. "Если мы сдадимся, начнется беззаконие", - вторит ему Вероника. Активисты намерены помогать и дальше - ведь в лесах еще много беженцев, нуждающихся в помощи волонтеров.

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