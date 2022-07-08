Белорусы стали меньше поддерживать Россию. Что узнали социологи

Недавние социологические опросы показывают уменьшение поддержки действий России в Украине среди белорусов.

"Мы видим, что происходит "плавление" поддержки России, то есть постепенно, по проценту уменьшается количество людей, которые считают, что Беларуси следует поддерживать действия России", - рассказал руководитель белорусской инициативы Chatham House Григорий Астапеня на презентации 7 июля очередного исследования о том, как война в Украине изменяет взгляды белорусов. Похожие данные озвучил и Андрей Вардомацкий, руководитель Белорусской аналитической мастерской, презентуя свое исследование 6 июля. Что еще узнали социологи о настроениях белорусов?

Отношение белорусов к войне остается отрицательным

Исследование, посвященное тому, как война меняет взгляды белорусов, Chatham House проводил в первой половине июня этого года, опросив 804 респондента методом онлайн-интервью. Как заверил автор соцопроса Григорий Астапеня, выборка соответствует структуре городского населения Беларуси по полу, возрасту, размеру населенного пункта и образованию. "Надо понимать, что, с одной стороны, у нас есть смещение в сторону более активного населения, противников Лукашенко, а с другой - мы имеем фактор страха, который также влияет на ответы людей протестных или нейтральных взглядов", - рассказал о проблемных моментах в исследовании Астапеня.

Как показал соцопрос, в июне 2022 года отношение белорусов к войне осталось отрицательным. 43% респондентов не поддерживают действия российских войск на территории Украины, в то время как о поддержке высказались 23%, а еще 23% белорусов затруднились ответить на этот вопрос. "Но нужно понимать, что категория "определенно не поддерживаю" в два с половиной раза больше, чем "определенно поддерживаю", то есть 35% против 14%. Противники военных действий имеют четкую позицию, а те, кто поддерживают войну, в большинстве выбирают ответ "скорее поддерживаю" - у них нет понимания, зачем эта война и зачем ее поддерживать", - говорит Григория Астапеня.

Поддержка действий России в Украине постепенно снижается

Анализируя ответы белорусов на вопросы о том, что следовало сделать Беларуси после начала военных действий, Астапеня обращает внимание на постепенное "плавление" поддержки России. Так, в марте 2022 года вариант "поддержать Россию, но не вступать в конфликт" выбирало 28% белорусов, а в июне - уже 23%. "Это не кардинальный разворот, это именно "плавление" - постепенно, по проценту уменьшается количество людей, которые считают, что Беларуси следует поддерживать действия России", - говорит Астапеня.

Руководитель белорусской инициативы Chatham House называет несколько причин для такого плавного изменения во взглядах белорусов. По его словам, на население страны могут влиять те ужасы, которые совершает российская армия в Украине, и они могут разочаровываться в России. "Еще белорусы видят, что это долгая война, которая будет иметь негативные последствия для Беларуси, и для самих белорусов - это также показывает наш опрос. Люди начинают задумываться, что эта война неправильная и принесет много беды. Кроме того, есть эмоциональный момент - многие не хотят, чтобы белорусов считали агрессорами, смешивали с россиянами", - объясняет Астапеня.

Сократилось число белорусов, поддерживающих членство в ОДКБ

Часть исследования была посвящена тому, как меняются внешнеполитические ориентации белорусов из-за войны в Украине. Как рассказал Астапеня, соцопрос показал, что среди более политизированных членов общества в стране растут антипатии к сторонам конфликта. "Те, кто выступает против войны, негативно относятся к России, а среди тех, кто ее поддерживает, увеличивается неприятие к Украине, странам ЕС и США. Получилось, что позитивнее всего белорусы относятся к Китаю, который в этом конфликте никак не задействован". Но в целом, по словам исследователя, белорусы остаются дружественными к другим странам, и всех воспринимают позитивно.

Важные изменения касаются отношения к членству в ОДКБ. В январе 2022 года утверждение о том, что Беларусь должна сохранять членство в ОДКБ поддерживало 52% белорусов, а в июне 2022 эта цифра сократилась до 42%. В противовес выросло число тех, кто считает, что страна должна стремиться выйти из ОДКБ и затем сохранять нейтралитет - с 39% до 48%.

Вместе с тем, война незначительно изменила геополитичсекие ориентации белорусов - число желающих жить в союзе с Россией осталось неизменным в 37%. Вместе с тем, Астапеня уточняет, что выбор союза с Россией - это не про глубокую интеграцию или вхождение в состав федерации. "33% говорят, что предпочтительный вариант союза с Россией - это зона свободной торговли, еще 33% выбирают единое экономическое пространство. Вхождение в состав России поддерживают лишь 5%, это маргинальная позиция", - говорит Астапеня и обращает внимание, что за военные месяцы в этих цифрах не было особой динамики.

Две-трети украинцев стали хуже относиться к белорусам



Также накануне свое исследование о настроениях белорусов во время войны презентовал руководитель Белорусской аналитической мастерской социолог Андрей Вардомацкий. Свой соцопрос он проводит в мае 2022 года в формате телефонного опроса, в нем приняли участие 1000 респондентов.

Любопытно, что в части снижения поддержки действий России среди белорусов его данные совпадают с результатами Chatham House. Андрей Вардомацкий назвал этот феномен "парциальный откол" - в разных вопросах поддержка России в динамике с марта по май 2022 снизилась на несколько процентов. Например, число тех, кто положительно относится к вводу белорусский военных в Украину, сократилось с 11,1% до 8,2%, одобрение размещения российских войск в Беларуси уменьшилось с 45% до 41,2%, а одобрение действий России в этой войне упало с 42,7% до 39,7%.

"Да, уменьшение произошло на уровне статистической погрешности, но изменения имеют место быть. И учитывая, что эта динамика сохраняется на разных индикаторах, мы можем говорить о "парциальном отколе". Будем наблюдать, будет ли эта тенденция продолжаться дальше", - пояснил Вардомацкий.

Также у социолога удалось собрать данные о том, как украинцы относятся к белорусам - они были получены в ходе опроса внутри Украины в конце мая 2022 года. Результаты показали, что у 68% украинцев ухудшилось отношение к белорусам после 24 февраля, еще 80% считают, что Беларусь - соучастник России в этой войне. "Украина смотрит не на тонкие душевные колебания гуманитарных струн в душах белорусов, а на количество ракет, которые вылетают с территории Беларуси. Это наши реалии. Для сравнения, в самой Беларуси 60% респондентов ответили, что страна в войне не участвует. Такая вот зеркальность", - отметил Вардомацкий.

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