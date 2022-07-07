Норвегия и Россия урегулировали спор из-за поставок на Шпицберген

Норвегия пропустила задержанные контейнеры с продуктами и оборудованием для проживающих на арктическом архипелаге россиян. Они доставлены туда норвежскими перевозчиками.

Норвегия заявила, что урегулировала спор с Россией по поводу доставки груза для российских шахтеров на Шпицберген. Министерство иностранных дел в Осло объявило в среду, 6 июля, что контейнеры с российским грузом, задержанные на границе, были доставлены норвежскими перевозчиками в порт Тромсе и теперь направляются на норвежских судах к архипелагу в Арктике.

Решение было найдено после "хорошего диалога" с Россией и не означает "отступления" Норвегии, пояснила официальный представитель норвежского МИД. "У нас никогда не было намерения блокировать поставки", возможности для решения проблемы "существовали с самого начала", подчеркнула она.

На фоне санкций в отношении России из-за войны в Украине Норвегия в середине июня остановила на норвежско-российской границе фуры, доставлявшие груз для российских шахтеров на Шпицбергене. Министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт заявила тогда, что санкции запрещают российскому грузовому транспорту въезд на норвежскую территорию.

Россия пригрозила ответными мерами



Тогда Россия пригрозила принять контрмеры, и министерство иностранных дел в Москве вызвало временно поверенную в делах Норвегии в России Сольвейг Россебе. Ей было заявлено о недопустимости блокировки грузов на Шпицберген. МИД России потребовал от Осло незамедлительно решить данный вопрос. Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам.

В минувший вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею депутата от КПРФ Михаила Матвеева и призвал денонсировать или приостановить договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, в котором говорится о том, что несмотря на суверенитет Норвегии, государствам — участникам соглашения предоставляется равное право использовать в том числе и территориальные воды близ архипелага.

Архипелаг Шпицберген принадлежит Норвегии. Однако договор о международном праве, заключенный в Париже в 1920 году, предоставляет ряду стран, в том числе и России, право добывать там сырье. Поэтому Россия, а ранее Советский Союз, добывает там уголь уже несколько десятилетий.

Груз доставлен норвежскими перевозчиками



Между тем генеральный консул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин подтвердил, что ситуация с доставкой на Шпицберген спорного 20-тонного груза, включающего контейнеры с продуктами питания, запчастями, необходимым оборудованием для подготовке к зиме, в конце концов разрешена. "Все эти дни был плотный контакт между министерством иностранных дел России и Норвегии, ситуация разрешилась, обходной маневр найден", — сказал Гущин в эфире телеканала "Россия-24" в среду, 6 июля.

Как он отметил, решено привлечь норвежских перевозчиков для того, чтобы они забрали груз и пересекли с ним российско-норвежскую границу. "Норвежских перевозчиков никто на территории Норвегии задерживать не может. 5 июля судно с контейнерами покинуло порт Тромсе и 8 июля придет к нам в Баренцбург", — добавил генконсул.

МИД Норвегии в свою очередь сообщил, что решение о пропуске через норвежскую границу груза для Баренцбурга является результатом работы дипломатов двух стран и не связано с заявлением России о возможности денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. На это в интервью норвежскому телеканалу NRK указала официальный представитель МИД Норвегии Ане Лунде.

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