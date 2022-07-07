Борис Джонсон признал, что приватно встречался с российским олигархом Лебедевым

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил членам парламента, что у него были встречи без свидетелей из числа других официальных лиц с российским олигархом Александром Лебедевым, не скрывавшим, что он в прошлом работал в КГБ.

"Я точно встречался с ним без официальных лиц. Встречался считанное число раз", — заявил британский премьер в день, когда он переживает острый политический кризис.

На вопрос, встречался ли он с Лебедевым в Италии в 2018 году, когда он еще занимал пост министра иностранных дел, Борис Джонсон также ответил утвердительно.

Именно Джонсон сделал сына олигарха, Евгения, членом палаты лордов.

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Это назначение вызвало много разговоров, и как утверждала газета Sunday Times, титул пэра был дарован Лебедеву-младшему несмотря на предупреждения спецслужб о том, что этот человек может представлять угрозу для национальной безопасности.

Борис Джонсон отвечал в парламенте на вопросы дамы-командора ордена Британской империи, члена Лейбористской партии и Комитета по связям палаты общин Дианы Джонсон (однофамилицы, но не родственницы премьера).

"Разумеется, я встречался с джентльменом, о котором идет речь и который был владельцем лондонской газеты Evening Standard во времена, когда я был мэром Лондона, — заявил премьер-министр. — Если речь идет о том случае, который вы упоминаете, когда я был министром иностранных дел, то да, встречался".

Сам лорд Лебедев, нынешний владелец газеты Evening Standard, всегда отрицал, что он представляет риск для Великобритании. Тем не менее, как утверждает Sunday Times, рекомендация служб безопасности была отозвана после личного вмешательства Бориса Джонсона, давнего друга лорда Лебедева-младшего.

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