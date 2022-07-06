На конференции в Лугано согласованы принципы восстановления Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление его страны обойдется не менее чем в 750 млрд долларов (730 млрд евро). Участники конференции договорились, что восстановление Украины будет прозрачным и подотчетным.

На международной конференции в швейцарском Лугано десятки государств пообещали помогать Украине на пути длительного и дорогостоящего восстановления экономики, согласившись с необходимостью проведения в Украине широких реформ для усиления прозрачности и борьбы с коррупцией. В завершение двухдневного форума во вторник, 5 июля, лидеры почти 40 стран подписали декларацию, в которой зафиксированы принципы предстоящего восстановления Украины.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис, сопредседатель конференции вместе с Украиной, назвал этот документ "ключевым первым шагом на долгом пути восстановления Украины". "Наша работа готовится к послевоенным временам несмотря на то, что война все еще бушует. Это даст людям Украины надежду и уверенность в том, что они не одиноки", — сказал Кассис.

Со своей стороны премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление его страны после российского вторжения 24 февраля обойдется не менее чем в 750 млрд долларов (730 млрд евро). Он назвал декларацию Лугано началом длительного процесса. "Мы должны сделать все, что было разрушено, еще лучше, чем было", — подчеркнул он.

Декларация Лугано



В декларации указывается, что подписанты документа "обязуются в полной мере поддерживать Украину на всем протяжении пути от краткосрочного до долгосрочного восстановления" и поддерживают европейскую перспективу Украины и ее статус кандидата в Евросоюз.

Участники конференции согласились с тем, что Украина должна будет сама регулировать процесс своего восстановления. При этом они подчеркнули, что Украина с учетом того, что она получит миллиарды долларов, должна будет предпринять гораздо более интенсивные усилия в сфере реформ и борьбы с коррупцией. "Процесс восстановления должен быть прозрачным и подотчетным народу Украины", — говорится в декларации.

В документе также подчеркивается важность обеспечения гендерного равенства в Украине. Участники конференции в Лугано осудили российскую агрессию в Украине и призвали Россию немедленно вывести свои войска из этой страны.

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