Эйфелева башня проржавела, ей нужен капитальный ремонт

Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — проржавела и нуждается в капитальном ремонте, но вместо этого ее снова перекрашивают в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом рассказывает французский журнал Marianne со ссылкой на свои источники.

Как пишет портал "Радио Свобода", согласно секретным отчетам, которые получил журнал, трещины и ржавчина на Эйфелевой башне были обнаружены еще в 2014 году. В 2016 году на башне зафиксировали 884 повреждения, в том числе 68, "представляющие риск для долговечности конструкции".

"Если бы [инженер-строитель башни] Гюстав Эйфель посетил это место, у него случился бы сердечный приступ", — сказал журналу менеджер башни, пожелавший остаться анонимным.

Сейчас башню перекрашивают уже в двадцатый раз в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в 2024 году, которые пройдут в Париже. Стоимость косметического ремонта памятника составляет 60 миллионов евро. Предполагалось, что краска на трети башни будет зачищена, после чего на нее нанесут два новых слоя. Однако приостановка работ из-за пандемии COVID-19 и наличие свинца в старой краске привели к тому, что краска будет полностью снята только на 5% памятника.

Эксперты, опрошенные журналом, считают, что старую краску с башни следует убрать полностью и только затем перекрасить, а наложение новой краски поверх старой лишь усугубляет коррозию. Однако компания, управляющая башней и принадлежащая на 99% мэрии Парижа, не хочет закрывать памятник на длительный период из-за потери доходов от туризма.

Башня из кованого железа высотой 324 метра и весом 7300 тонн была построена для Всемирной выставки 1889 года. Перед открытием ее покрыли четырьмя слоями свинцового сурика, теперь запрещенного, но тогда считавшегося лучшим антикоррозийным средством. Сам Эйфель считал, что краска гарантирует долговечность башни и "самое главное — предотвратить появление ржавчины".

По замыслу Эйфелева башня должна была простоять двадцать лет, после чего ее бы демонтировали. Однако благодаря тщательному обслуживанию башня стоит до сих пор и является одним из символов Франции.

Ежегодно Эйфелеву башню посещают около 6 миллионов туристов. Она занимает четвертое место по посещаемости культурных объектов во Франции после Диснейленда, Лувра и Версальского дворца.

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