В Беларуси хотят лишать гражданства политических эмигрантов

В закон "О гражданстве Республики Беларусь" предлагается ввести соответствующую норму. Лишать гражданства предлагается оппозиционеров-эмигрантов за "причинение тяжкого вреда государству".

В Беларуси хотят лишать гражданства политических эмигрантов, которые, по мнению властей, причастны к "экстремизму" или "причинению тяжкого вреда государству". Внесение соответствующей нормы в закон "О гражданстве Республики Беларусь" обсуждалось в среду, 6 июля, в верхней палате белорусского парламента — Совете Республики.

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"Одной из предлагаемых экспертами новаций является введение нормы об утрате гражданства в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам государства, если такое лицо находится за пределами Республики Беларусь", — сообщила пресс-служба Совета Республики по итогам заседания экспертного совета под руководством председателя палаты Натальи Кочановой.

В пресс-службе Совета Республики заявили, что "законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности, стабильности общественно-политической системы и конституционных основ государственного устройства Республики Беларусь".

Массовые протесты в Беларуси



В Беларуси после 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года. Оппозиция не признала итоги выборов, объявив их сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Впоследствии акции практически прекратились из-за жестких репрессий. Многие оппозиционеры были вынуждены уехать за границу. ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, против страны введены санкции. Ряд стран ЕС признают в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси участвовавшую в президентских выборах Светлану Тихановскую, которая на фоне массовых репрессий также уехала за границу.

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