Минобороны РФ заявило об уничтожении в Донбассе двух систем залпового огня HIMARS

Медуза

HIMARS Foto: wikipedia

Сообщается, что установки были атакованы авиацией недалеко от поселка Малотарановка. Информации от украинской стороны по этому поводу пока что не поступало.