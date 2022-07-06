Министерство обороны России заявило, что в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой области уничтожены две реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Украина получила от США.
Также, говорится в ежедневной сводке Минобороны, "высокоточными ракетами воздушного базирования" были уничтожены два склада боеприпасов к HIMARS.
Украина пока никак не прокомментировала заявление Минобороны РФ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!