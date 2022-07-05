В России нашли мертвым еще одного директора компании-подрядчика Газпрома

Генерального директора компании "Астра-Шиппинг", которая является подрядчиком российского монополиста "Газпром", Юрия Воронова нашли мертвым. У него обнаружили огнестрельное ранение в голову.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что Воронова нашли в бассейне его дома в коттеджном поселке под Санкт-Петербургом в Российской Федерации. Возле него нашли травматический пистолет.

По предварительным данным, Воронов умер от выстрела в упор.

Известно, что "Астра-Шиппинг" является компанией-подрядчиком российского Газпрома в Арктическом регионе. В 2020 и 2021 годах у компании был убыток на сумму в 160 миллионов рублей.

Стоит отметить, что это уже пятый мертвый топ-менеджер, который так или иначе связан с Газпромом

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 июня впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу. В последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгового бремени царской эпохи в 1918 году.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой украины акции российского "Газпрома" упали более, чем на 30%.

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