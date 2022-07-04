Белгород: число погибших увеличилось до пяти человек

Число погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до 5 человек - еще двоих нашли вчера, все из одной семьи, сообщила РИА Новости их родственница.

Удары по Белгороду были нанесены в ночь на 3 июля, губернатор области назвал их "серией громких звуков".

Это самые масштабные удары по городу с начала войны в Украине.

Москва и Киев обвиняют в обстрелах друг друга.

Митрополит Белгородский Иоанн обратился к пастве с проповедью, в которой заявил, что обстрелы велись ворруженными силами Украины.

"Сегодня ночью ракеты вооруженных сил Украины поразили в жилых кварталах спящих белгородцев. Среди погибших были жители Харьковской области, которые приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде. Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома", - сказано в обращении митрополита на сайте местной епархии.

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