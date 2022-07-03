На пляже в Хургаде акула откусила туристке руку и ногу: женщина скончалась

Трагедией закончился отдых на египетском курорте в Хургаде для туристки из Австрии. На женщину напала акула. Пострадавшая лишилась руки и ноги и позже скончалась в больнице от потери крови.

Трагический инцидент на египетском курорте Хургада на Красном море произошел 1 июля в районе Сахль Хашиш, сообщает Telegram-канал Baza. Туристка из Австрии находилась в воде, когда на нее напала акула. На глазах у других отдыхающих женщина осталась без руки и ноги, а море окрасилось в нехарактерные цвета.

Женщину смогли вытащить на берег и передать медикам. Позже она скончалась от полученных травм.

Нападение акулы на человека в Египте снял на видео один из свидетелей. На записи видно, как в воде расползается красное пятно. Слышны крики, и обрывок фразы на русском языке.

Женщину пытались спасти очевидцы, в том числе русские. Один из них рассказал туристическому порталу "Крыша Турдома", что на пирсе было около ста человек — так плотно, что негде было сложить вещи. Кто-то закричал.

"Я даже не обратил внимания, потом слышу — там уже рев поднялся такой. Я осьминога бросил снимать, повернулся и уже смотрю, там просто здоровенная челюсть эту женщину грызет", — рассказывает мужчина.

Женщина, по его словам, пыталась отбиваться от акулы.

"…Но, видно, сначала ногу ей акула откусила, потом руку, и уже на кораллы выкинула, и она уже сидела на кораллах, показывала руку, ногу. У нее шок. Она даже не кричала, не плакала, ничего. И вот народ уже тут просто в крик. Спасатели бегают, ни кругов, ничего нету. Кинуть нечего. Русские догадались шланг кинуть, привязали груз от акваланга, два раза кинули — метров на 7–8, наверное. Буквально две минуты максимум было, и она уже сознание потеряла, прям там на воде легла, просто лежала. И один немец из нашего отеля схватил борд — он на пирсе лежал рядом у спасателей. Его в воду кинул, спустился. Там от пирса до воды где-то метр с лишним, но он как-то смог слезть. И вот на этом борде он к ней уже подплыл. Ну а мы там, сто человек, стояли и орали", — расскаал очевидец.

Сотрудница отеля в Хургаде рассказала, что причиной нападения акулы могли стать туристы, кормящие рыб едой со шведского стола, сообщает Life.

"Сложно сказать, что стало причиной нападения. Обычно акулы не нападают первыми. Должна быть причина. Либо хищницу привлекло большое количество рыб, которые являются для нее пищей, либо австрийка спровоцировала нападение своим поведением", — объяснила сотрудница отеля.

По ее словам, большое количество рыбы появляется у берегов отелей из-за того, что туристы активно прикармливают ее едой со шведского стола, несмотря на запрет. На такой "пир" могла заскочить и акула, хотя появление этих хищников в Хургаде фиксируют редко.

Из-за трагического инцидента на три дня все развлечения в воде от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей. Запрещены не только купание, снорклинг и дайвинг, но и рыбалка.

На территории Египта законодательно запрещено плавать в море ночью — после захода солнца и до семи утра. Связано это с тем, что в Красном море есть хищники, проявляющие активность именно в темное время суток

О нападениях акул на туристов в Египте не было слышно больше 10 лет. В 2010 году было зафиксировано пять нападений. Погибла гражданка Германии, пострадали три жителя России и один — Украины.

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