Социологи: половина россиян боится, что Путин нажмет "красную кнопку"

Что думают о войне в Украине россияне, белорусы и украинцы? Социологи представили результаты исследований в рамках конференции Варшавского университета.

Российские, украинские и белорусские социологи представили в субботу, 2 июля, результаты исследований общественного мнения о войне в Украине в рамках конференции Варшавского университета "Still without peace. Warsaw East European Conference" ("Все еще без мира. Варшавская восточноевропейская конференция"). Из обнародованных данных следует, что три четверти украинцев призывают россиян “открыть глаза”, однако почти столько же жителей РФ поддерживают действия российской армии в Украине. В то же время большинство белорусов отрицательно относятся к возможному вводу войск РБ в соседнюю страну. DW - с подробностями.

Как украинцы и россияне относятся друг к другу?

"Если бы у вас была возможность отправить короткую телеграмму простым гражданам России/Украины (не представителям власти и не военным), что бы вы написали?" - с таким вопросом к респондентам в Украине обратилась исследовательская компания Info Sapiens. Аналогичное исследование среди россиян провела НКО ExtremeScan.

Результаты опроса представила заместитель директора Info Sapiens Инна Волосевич. По ее словам, большинство "телеграмм" от украинцев (74%) содержали призывы "одуматься, открыть глаза, начать думать, бороться против своей власти". Но это не значит, что украинцы не обвиняют простых россиян, отмечает социолог. Еще в 24-х процентах ответов содержались гнев и презрение.

По данным другого опроса Info Sapiens, 84 процента украинцев считают россиян виновными в войне. В то же время только в 3-х процентах ответов россиян присутствует ненависть, большинство в своих "телеграммах" призывают украинцев "крепиться": "Держитесь, друзья, и помогите освободить свою же землю от фашизма", "Крепитесь, победа будет за нами", "Держитесь, мы скоро придем, мы всех спасем", "Путин хороший, а вы крепитесь, мы вас поддержим и защитим". По данным исследования, 71 процент россиян испытывают чувство справедливости по отношению к "специальной военной операции", 69 процентов - гордость, и только 12 процентов опрошенных чувствуют стыд.

Россияне не имеют представления о происходящем в Украине

По результатам исследования, которое проводил российский "Левада-центр", в июне 75 процентов россиян поддерживали действия армии, 20 процентов - не поддерживали. Только в одной группе опрошенных - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет - поддержка оказалась значительно ниже (55 процентов одобряли, 36 процентов - осудили). По словам руководителя отдела социально-культурных исследований "Левада-центра" профессора Алексея Левинсона, молодежь хоть и в меньшей степени поддерживает действия РФ в Украине, однако не чувствует своей ответственности за происходящее. В то же время старшее поколение, среди которого больше всего поклонников президента РФ Владимира Путина и войны, такую ответственность ощущает, указал эксперт. Левинсон отметил, что большинство россиян не имеют представления о происходящем в Украине, например, об убийствах в Буче.

"Они знают о храбрых русских солдатах, которые помогают братскому украинскому народу, приносят им свободу от каких-то "нацистов". Они поддерживают армию, потому что думают, что на светлой стороне, - говорит Левинсон. - Да, пропаганда делает свое дело на очень высоком профессиональном уровне, но, на мой взгляд, россияне думают: "Мы хорошие, мы на стороне добра". Намного проще думать таким образом. Я бы не перекладывал всю ответственность на пропаганду, это ответственность всего общества". По словам эксперта, для россиян происходящее является не войной, а конфликтом.

Что касается перспектив, то 50 процентов опрошенных жителей РФ считают, что ситуация в Украине может трансформироваться в военный конфликт между Россией и НАТО. Еще 34 процента россиян думают, что Путин способен первым нажать "красную кнопку" в случае войны с Западом, а половина опрошенных боится этого.

Большинство белорусов против ввода армии Беларуси в Украину

Если украинцы и россияне консолидированы вокруг лидеров своих стран Зеленского и Путина, чьи рейтинги невероятно высоки, то абсолютное большинство белорусов объединены вокруг идеи - 85 процентов опрошенных в рамках исследования Белорусской аналитической мастерской (BAW) выступают против ввода войск РБ в Украину для участия в войне.

"Четкая доминанта на отрицание потенциального ввода войск на территорию Украины. Только примерно каждый десятый белорус к этому бы отнесся положительно, - отмечает руководитель BAW, профессор Андрей Вардомацкий. - Речь идет об актуализации трагической исторической памяти белорусов, каждое второе поколение которых проходило через чудовищную войну, теряя больше половины населения. Гражданский смысл этих эмпирических результатов в том, что белорусы не хотят участвовать в этой войне прямым образом ввода войск". Вардомацкий подчеркнул, что мнение белорусского народа не совпадает с позицией официального Минска.

При этом у украинцев выражено двойственное отношение к белорусам, указывает Инна Волосевич. "Не нужно ожидать, что мы не будем винить белорусов. В то же время у нас в армии воюют белорусы, мы им очень благодарны, также благодарны за партизанское движение в Беларуси, но страна - наш враг, оттуда летят ракеты. Хотя разница между отношением к россиянам и к белорусам большая. Только треть украинцев решительно обвиняют во всем белорусов", - отмечает эксперт.

По ее мнению, несмотря на то, что ракеты из Беларуси летят давно, негатив к белорусам инспирируется, с одной стороны - Россией, с другой - у все большего числа украинцев есть убитые и пострадавшие родственники или знакомые, что никак не улучшает отношение к белорусам.

По словам Волосевич, 70 процентов украинцев считают, что война будет идти более шести месяцев, при этом подавляющее большинство верят в победу Украины. "Еще в феврале и марте большинство украинцев имели большие иллюзии по поводу россиян. Мы думали, что россияне ужаснутся точно так же, как и мы, что-то случится, и это прекратится. Но через три месяца войны большинство украинцев считает, что война продлится от полугода, но при этом вера в победу стабильна - 92 процента украинцев верят, что мы победим", - подчеркивает социолог.

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