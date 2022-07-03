Лукашенко выступил: перехватывает украинские ракеты, держит "ястребов" под прицелом и не хочет никакие "сувалкские коридоры" пробивать

Во время выступления 2 июля на торжественном собрании по случаю Дня независимости Лукашенко заявил, что несколько дней назад ВСУ пытались нанести удар по военным объектам Беларуси, но все ракеты были перехвачены, сообщает Zerkalo.io.

"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины. Что это такое? Я клятвенно вас заверяю: ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет".

При этом подробностей того, сколько было ракет и где именно они были перехвачены, политик не сообщил.

Также во время выступления Лукашенко заявил, что Беларусь не стремится воевать в Украине.

"Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да не слушайте их! — эмоционально заявил политик. — Они были бы рады (я это знаю точно), если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано "оттуда", и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах "фашистов из России и Беларуси". Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине", - заявил Лукашенко.

По его словам, Минск и Москва должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить "на агрессивные действия Запада". Он заявил, что "чуть месяца назад" отдал приказ подразделениям Вооруженных сил "взять под прицел, как сейчас можно говорить, центры принятия решений в ваших столицах". Речь идет о западных столицах. Каких именно, в своей речи политик не сообщил.

"Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный, — обратился Лукашенко к "ястребам" (видимо, имея в виду западные страны). — Мгновенный просто, в одну секунду! Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России (разговор шел о ядерном оружии. — Прим. ред.).

Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно!

<…> И мы ни в коем случае никого не пугаем. Мы не хотим никакие "сувалкские коридоры" пробивать. Мы этого не хотим. Не надо нас шантажировать. Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!