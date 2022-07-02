В Новосибирске больного раком ученого арестовали по делу о госизмене

30 июня в Новосибирске по подозрению в государственной измене арестовали ученого-физика Дмитрия Колкера. По словам родственников, мужчину, страдающего от онкологического заболевания, забрали прямо из больницы и этапировали в СИЗО в Москве.

Дмитрию Колкеру 54 года. Он - доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете (НГУ), профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ).

Сфера научных интересов Колкера - проектирование лазерных систем, разработка новых источников излучения для разных применений.

"Он известный ученый. Он занимался электрическими генераторами света, газоанализаторами. У него множество патентов, известных и в России, и за рубежом. Он автор больше 100 работ - индексируемых, с соответствующими рейтинговыми статусами", - рассказал Би-би-си сын ученого Максим Колкер.

30 июня Советский районный суд Новосибирска вынес решение о заключении Колкера под стражу до 29 августа 2022 года по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). В областном управлении ФСБ не стали раскрывать, в чем именно усматривают признаки госизмены.

По сведениям сына ученого, поводом для уголовного дела могли стать лекции, которые тот прочитал в Китае на международной конференции. При этом, по словам Максима Колкера, во время поездки в Китай его отца постоянно сопровождал сотрудник ФСБ, а все доклады, с которыми выступают ученые на таких конференциях, заверяются, чтобы исключить разглашение гостайны.

"Судь обвинений продиктована нам при обыске - передача данных в форме презентации КНР, - рассказал сын Колкера Би-би-си. - То самое выступление - это были, по сути, обзорные лекции. Я не знаю, к чему именно придрались спецслужбы. Могу сказать, что эти лекции содержали лишь справочные данные, опубликованные в открытых общедоступных источниках, в "Квантовой электронике".

Дмитрий Колкер, по словам сына, часто ездил в другие страны, "потому что невозможно продвинуть науку, не общаясь с зарубежными коллегами и не обмениваясь опытом".

29 июня ученого госпитализировали из-за ухудшения состояния. По словам родственников, у Дмитрия Колкера четвертая стадия рака поджелудочной железы. Из больницы ученого, который, по словам родных, не может самостоятельно принимать пищу, забрали сотрудники ФСБ.

"Четвертая стадия рака поджелудочной - это приговор. Но встретить этот приговор не дома, а в стенах СИЗО без должной медицинской помощи - это худшее, что может произойти с человеком", - написала дочь ученого Алина на своей странице "ВКонтакте".

Она также опубликовала фотографии, сделанные перед госпитализацией отца, и сообщила, что родственники физика подали в прокуратуру жалобу, в которой говорится, что он "испытывает острые боли", "не всегда адекватно воспринимает окружающее" и принимает прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты "для снятия боли и стресса".

"Мы пытались донести органам, что он в крайнем тяжелом состоянии. Он еще десять дней назад не поехал [на конференцию] в Петербург, потому что понимал, что может не долелеть. Десять дней назад у него перестала заходить пища совсем. Это не впервые, у него была непроходимость желудка, его удалили. Сейчас снова перестала. Скорее всего, это уже из-за метастазов", - рассказал Би-би-си Максим Колкер.

По его словам, о болезни ученый узнал в 2020 году, и весь последний год находился в довольно тяжелом состоянии.

После того, как физика этапировали в Москву, его жене позвонил следователь и дал "несколько секунд" поговорить с ним. По словам Максима Колкера, ученый попрощался со своими родными, а также сообщил, что в СИЗО "условия классные и есть холодильник".

По предположению издания "Тайга.Инфо", дело против Дмитрия Колкера может быть связано с уголовным преследованием руководства Института лазерной физики Сибирского отделения РАН. Осенью прошлого года стало известно, что дело о злоупотреблении полномочиями возбудили против директора института Алексея Тайченачева, а в феврале 2022-го фигурантом дела о мошенничестве стал научный руководитель института Сергей Багаев.

Дмитрия Колкера периодически вызывали на допросы в связи с "этими процессуальными действиями, которые проходили в институте", сказал Би-би-си его сын.

"Когда он приходил [домой], он говорил: "Меня просят дать показания против человека, а я его практически не знаю. Не хочу говорить неправду". ФСБ достаточно часто его беспокоила, минимум раз в два месяца", - рассказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!