Гражданам Польши разрешили безвизовый въезд в Беларусь

С 00.00 часов 1 июля по 31 декабря включительно граждане Польши смогут посещать Беларусь без виз. Как сообщает Госпогранкомитет, соответствующее решение принято "в целях поддержания добрососедских отношений".

Пограничное ведомство сообщает, что "в целях поддержания добрососедских отношений" Лукашенко принял решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Оно будет действовать с 00.00 часов 1 июля по 31 декабря текущего года включительно.

— Для указанной категории граждан пересекать границу без визы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы. Также гражданам Польши будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Республику Беларусь в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения, — разъяснили в Госпогранкомитете.

Для въезда в Беларусь гражданам Польши необходимо будет предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле), а также иметь при себе медицинскую страховку.

ПЦР-тест и сертификат о вакцинации для пересечения границы не требуется.

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