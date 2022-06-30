После решения акционеров "Газпрома" отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год акции российского концерна резко упали на Московской бирже. По данным на 12.10 часов мск в понедельник, 30 июня, их стоимость упала на 76,78 рубля до 220,65 рубля, то есть на 25,8 процента в соотношении к цене на момент закрытия прошлой торговой сессии. Снижение стоимости акций "Газпрома" утром того же дня временно превышало 30 процентов.

Рухнувшие акции "Газпрома" в свою очередь обвалили весь российский рынок акций. Индекс Московской биржи упал более чем на 6 процентов ниже 2230 пунктов, индекс РТС - ниже 1350 пунктов примерно на 5 процентов. Цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 8,3 процента, пишет "Интерфакс".

Статьи по теме:
"Газпром" прекращает поставки газа в Нидерланды
"Газпром" прекратил поставки газа в Финляндию

Акционеры "Газпрома" отказались от выплаты дивидендов за 2021 год

Ранее на годовом собрании акционеров "Газпрома" было решено не выплачивать дивиденды за прошлый год. "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере", заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. Ранее предлагалось выплатить за 2021 год по 52,53 руб. на акцию "Газпрома", что в общей сложности равняется 1,244 трлн рублей.

30 июня также будет решаться вопрос о выплате дивидендов"Роснефти".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!