AI расценивает бомбардировку театра в Мариуполе как военное преступление

Сбросив бомбы на драмтеатр в Мариуполе, российские войска совершили военное преступление, утверждает правозащитная организация Amnesty International. В то же время AI понизила оценку минимального числа жертв удара.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) классифицировала воздушный удар по Мариупольскому драмтеатру, совершенный российскими вооруженными силами 16 марта, как военное преступление. AI собирала доказательства в течение почти трех месяцев и в четверг, 30 июня, обнародовала свой отчет, который включает в себя рассказы 52 человек - выживших при бомбардировке и свидетелей, - из них во время нападения авиации РФ 28 человек находились в здании театра или рядом с ним.

"Нападение на театр в Мариуполе - это военное преступление, совершенное российскими войсками", - заявила Юлия Духров (Julia Duchrow) из Amnesty International Germany. По ее словам, скорее всего, на здание были сброшены две 500-килограммовые бомбы.

Одновременно правозащитники снизили оценку минимального числа жертв авиаудара - теперь они говорят, что погибли по меньшей мере 12 человек и "еще многие" получили тяжелые ранения. Это, как поясняет AI связано с тем, что многие мариупольцы, которые укрывались в театре, покинули его за несколько дней до нападения, а большинство из оставшихся прятались в подвале либо в других частях здания, которые не пострадали от мощного взрыва.

Ранее число жертв среди мирных жителей в результате удара по драмтеатру оценивалось в несколько сотен человек.

После начала войны город Мариуполь в течение многих недель был осажден российскими войсками, а с середины мая оккупирован ими. Есть опасения, что в результате многочисленных российских авиаударов во время осады погибли несколько тысяч мирных жителей портового города.

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