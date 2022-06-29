"То, чего не хотел Путин". США увеличивают контингент в Европе в ответ на агрессию России против Украины в Литву прибудут дополнительные силы

bbcrussian.com

Foto: Zuma Press / Scanpix

Во время саммита НАТО в Мадриде президент США Джо Байден официально объявил о расширении американского военного контингента в Европе в ответ на российское нападение на Украину. Это крупнейшая реструктуризация системы европейской безопасности с конца холодной войны. В совокупности с будущим присоединением к НАТО Швеции и Финляндии последствия российской агрессии привели совсем не к тем результатам, на которые рассчитывал Владимир Путин, говорят западные политики.

Размещение дополнительных американских военных контингентов в Европе накануне анонсировал советник администрации Байдена по безопасности Джейк Салливан, но его масштабы стали понятны только после официального заявления самого президента США. Статьи по теме: Президент Литвы: саммит в Мадриде – это, вероятно, последняя возможность остановить Россию Генсек НАТО назвал Россию прямой угрозой безопасности Перед мадридским саммитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен значительно увеличить численность своих сил быстрого реагирования: до 300 тыс. военнослужащих (сейчас в их составе около 40 тыс. человек). "Вместе с союзниками мы обеспечим готовность НАТО отвечать на угрозы любого рода с любого направления. Путин напал на самые основные правила мирового порядка. Мы, Соединенные Штаты, и наши союзники, встанем на их защиту, - сказал Байден после встречи с генсеком НАТО. - "Это именно то, чего он [Путин] не хотел. Но именно это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе". Ту же мысль повторил Столтенберг. "Мы согласились провести крупнейшую реструктуризацию нашей коллективной обороны со времен Холодной войны, и США, безусловно, примет в этом участие, - сказал генсек альянса. - После этого мы пригласим в НАТО Швецию и Финляндию, что продемонстрирует, что двери альянса открыты. Это покажет, что президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получает обратное от того, чего хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии". Россия неоднократно выступала против расширения НАТО на восток, в частности, вступления в альянс государств бывшего Варшавского договора и стран Балтии, в прошлом входивших в СССР. В Кремле также пытались оправдывать военную агрессию в отношении Украины стремлением этой страны в будущем стать членом Североатлантического альянса. По словам Байдена, США намерены увеличить свое присутствие в Европе таким образом: На базе в испанском городе Рота будут размещены два дополнительных авианосца.

В Польше будет создан постоянный штаб Пятого корпуса армии США.

В Румынии на ротационной основе будет размещена дополнительная бригада из 3 тыс. солдат и 2 тыс. человек дополнительного персонала.

В странах Балтии на ротационной основе разместят дополнительные силы.

В Британии будут размещены две дополнительные эскадрильи самолетов F-35, оснащенных технологией стелс (то есть невидимых для радаров противника).

В 2022 финансовом году Пентагон получит из бюджета 3,8 млрд долларов для защиты Европы. Министерство обороны подало заявку на финансирование в размере 4,3 млрд в будущем году. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!