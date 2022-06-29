Миссия ООН подтвердила убийства мирных жителей в более чем 30 населенных пунктах Украины

Миссия ООН задокументировала массовые убийства и казни мирных жителей в 30 населенных пунктах Украины. В реальности, число жертв гораздо выше, говорится в докладе миссии.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала и подтвердила сообщения о внесудебных казнях и массовых убийствах мирных жителей в более чем 30 населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, говорится в докладе миссии, опубликованном в среду, 29 июня.

Задокументированные случаи произошли в конце февраля и марте, когда эти территории находились под контролем российских военных. Только в Буче миссия задокументировала убийства не менее 50 мирных жителей. Большинство жертв - мужчины, но были также женщины и дети. "Поскольку извлечение, эксгумация и идентификация останков еще не завершены, масштабы еще предстоит оценить полностью", - подчеркивается в докладе миссии.

По состоянию на 27 июня ООН подтвердила гибель 4731 человек, еще 5900 человек получили ранения. "В реальности число жертв гораздо выше, поскольку в эти данные включен лишь случае, которые миссия смогла точно подтвердить", - говорится в докладе. Миссия также подтвердила 248 случаев похищения мирных жителей, многие из которых подвергались пыткам, содержались в нечеловеческих условиях и даже были убиты.

Вероятные военные преступления в Украине

В Украине продолжается расследованиt вероятных военных преступлений, совершенных российскими солдатами. В июне в страну впервые приехала международная следственная комиссия, созданная Советом ООН по правам человека. В первую очередь комиссия изучала события, которые произошли в конце февраля и в марте в Киеве, Буче, Ирпене, Харькове и Сумах.

"На этом этапе мы не можем сделать никаких выводов или высказаться по вопросам правового определения событий. Однако при условии дальнейшего подтверждения полученной информации с мест... может подтвердиться мнение о серьезных нарушениях международного права и прав человека, международного гуманитарного права и даже военных преступлениях и преступлениях против человечности", - заявил по итогам визита глава комиссии, судья Эрик Мёсе из Норвегии, который возглавлял Международный трибунал по Руанде.

Свой предварительный отчет Совету ООН по правам человека комиссия должна отправить в сентябре - после еще нескольких визитов в Украину.

Окончательный отчет будет представлен уже в марте 2023 года. Собственные расследования открыли власти многих европейских стран, в том числе Германии. Следствие также ведет сама Украина и Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

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