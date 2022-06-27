"Не наши проблемы". Песков и Минфин РФ прокомментировали сообщения о дефолте

Ранее о первом за сто лет дефолте России по внешнему долгу сообщило агентство Bloomberg. Российские власти настаивают, что заблаговременно отправили деньги инвесторам, но те "застряли" по вине третьих лиц.

Российское руководство не согласно с сообщениями о наступлении в России дефолта, которые появились сегодня утром в западной прессе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По мнению Пескова, подобные утверждения "в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен". То, что выплаты не дошли до инвесторов — "это уже не наши проблемы", добавил пресс-секретарь Путина.

Позднее свою оценку происходящему дали и в российском министерстве финансов. Там утверждают, что еще 20 мая перечислили средства в Национальный расчетный депозитарий (НРД), а тот отправил деньги дальше. До получателей они не дошли, "застряв" в международном депозитарии Euroclear. Минфин подчеркивает, что 20 мая еще действовала лицензия Минфина США, позволявшая обрабатывать подобные платежи (она истекла 25 мая). При этом в начале июня НРД попал под санкции ЕС.

"В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон", — говорится в заявлении ведомства.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу впервые с 1918 года. Это произошло из-за того, что 27 июня истек 30-дневный "льготный период" выплат по двум видам облигаций, которые нужно было совершить 27 мая. Суммарно инвесторам должны были перевести 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро, но деньги так и не поступили на счета держателей евробондов.

Как указывает Bloomberg, официального объявления дефолта, скорее всего, не случится. Обычно это делают международные рейтинговые агентства, но они приостановили деятельность в России после начала вторжения в Украину. Bloomberg при этом характеризует дефолт как важное "символическое событие". "Это мрачный маркер быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", — констатирует агентство.

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