Завод "Азот" полностью перешел под контроль российских военных и сепаратистов

Территория химического предприятия "Азот" в Северодонецке перешла под контроль российских военных и бойцов самопровозглашенных республик, в бомбоубежищах завода ещё остаются мирные жители, заявил представитель непризнанной ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, "сейчас там [на заводе "Азот"] проводится разминирование, проверяются все подвальные помещения, расчищается территория".

Официальные представители России информацию об этом не комментировали. "Азот" оставался последним оплотом украинских военных в Северодонецке.

В субботу местные власти сообщили об отступлении украинских сил из города после нескольких месяцев боев.

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