Обе ракеты, уточняют украинские военные, были сбиты средствами ПВО на подлете к городу.
В воскресенье утром российские военные выпустили две ракеты по Киеву. Одна из них попала в жилой дом в результате чего погиб мужчина, а его жена, гражданка России, и дочь получили ранения и находятся сейчас в больнице.
Чуть позже один человек погиб и пятеро получили ранения в результате двух ракетных ударов по Черкасской области.
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