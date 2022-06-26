Украинские военные: армия РФ попыталась обстрелять Одессу

Украинское оперативное командование “Юг” сообщает, что российские войска под прикрытием грозы попытались атаковать Одессу двумя ракетами “Оникс”, которые были выпущены с берегового ракетного комплекса “Бастион” с территории аннексированного Крыма.

Обе ракеты, уточняют украинские военные, были сбиты средствами ПВО на подлете к городу.

В воскресенье утром российские военные выпустили две ракеты по Киеву. Одна из них попала в жилой дом в результате чего погиб мужчина, а его жена, гражданка России, и дочь получили ранения и находятся сейчас в больнице.

Чуть позже один человек погиб и пятеро получили ранения в результате двух ракетных ударов по Черкасской области.

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