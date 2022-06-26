В Украине ждут "переломного момента" войны в августе

В августе Украина начнет возвращать оккупированные Россией территории, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Перелом в ходе вторжения России в Украину произойдет в августе 2022 года, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет, и никаких других сценариев мы не рассматриваем. Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент", - заявил он в эфире телеканала ITV в субботу, 25 июня, пишет dw.com.

По словам Буданова, уход ВСУ из Северодонецка был "тактической перегруппировкой".

"Я уже говорил и повторю еще раз: до конца года активные боевые действия сойдут практически на нет. Мы непреклонны в своем мнении. В обозримом будущем мы восстановим контроль над нашими территориями", - пообещал он.

Отступление ВСУ из Северодонецка

В тот же день, 25 июня, глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что город полностью перешел под контроль российских военных и выехать из него в сторону контролируемых Украиной территорий невозможно.

"Город полностью находится в российской оккупации. Пытаются наводить там свои порядки, назначили какого-то своего коменданта. Город настолько уничтожен, что людям трудно будет справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что город как можно скорее вернется под контроль Украины", - рассказал он в эфире национального телемарафона.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский, общаясь по видеосвязи с участниками форума GLOBSEC, проходившего в Братиславе, указал, что для переломного момента в войне с Россией Украине потребуются дополнительные поставки вооружений с Запада.

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