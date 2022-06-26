В США ужесточили контроль за продажей огнестрельного оружия

Закон об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в субботу, 25 июня, подписал президент США Джо Байден. Ранее, 23 июня, соответствующий закон одобрил Сенат.

Закон под названием The Bipartisan Safer Communities Act предполагает введение более строгих проверок перед продажей оружия лицам в возрасте до 21 года, а также выделение 15 млрд долларов на финансирование услуг по охране психического здоровья граждан и обеспечение безопасности учебных заведений. Кроме того, он запрещает лицам, осужденным за домашнее насилие, в течение пяти лет приобретать огнестрельное оружие и предусматривает выделение штатам 750 млн долларов в виде грантов на программы кризисного вмешательства.

"Этот закон не делает всего, что я хочу, однако включает положения, к введению которых я призывал давно, потому что это спасает жизни", - подчеркнул Байден.

Закон, ужесточающий контроль над продажей огнестрельного оружия в Соединенных Штатах, был принят на фоне участившихся в стране случаев массовых убийств из огнестрельного оружия. 24 мая в начальной школе города Ювалде в штате Техас в результате такого преступления погибли 19 детей и трое взрослых, включая самого нападавшего.

Незадолго до этого, 15 мая, 18-летний белый мужчина застрелил 10 темнокожих в супермаркете городе Баффало в штате Нью-Йорк.

11 июня в Вашингтоне и еще 300 городах США прошли многотысячные митинги сторонников ограничения свободной продажи оружия.

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