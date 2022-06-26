Комитет ВОЗ не стал присваивать вспышке оспы обезьян высший уровень опасности

Ситуация со вспышкой оспы обезьян должна изменить отношение мира к "забытым болезням", но говорить о максимальном уровне угрозы пока рано, считают в ВОЗ.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не стал называть распространение оспы обезьян "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение", но признал вспышку "развивающейся угрозой". Об этом говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, опубликованном в субботу, 25 июня.

По данным ВОЗ, всего было зарегистрировано около 3000 случаев заражения оспой обезьян более чем в 50 странах. Комитет, собранный для обсуждения заболевания, "разделил серьезную озабоченность по поводу масштабов и скорости текущей вспышки" и "отметил множество пробелов в текущих данных", рассказал Гебрейесус.

Глобальные риски из-за распространения оспы "умеренные"

"Оспа обезьян циркулирует в ряде африканских стран на протяжении десятилетий, и на нее не обращают внимания с точки зрения исследований, внимания и финансирования", - заявили в комитете. По мнению ВОЗ, такой подход необходимо изменить в отношении не только оспы обезьян, но и других забытых болезней.

При этом распространение заболевания в новых странах и регионах, а также риск дальнейшей устойчивой передачи инфекции среди уязвимых групп населения, включая людей с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и детей, делает вспышку "особенно тревожной", подчеркнул Гебрейесус. Организация призвала "использовать меры общественного здравоохранения", в том числе отслеживание контактов и изоляцию больных, для сдерживания заболевания.

В начале июня ВОЗ оценила риски на глобальном уровне из-за выявления заболевания как "умеренные". В мае глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Ричард Пебоди заявил, что, несмотря на случаи заражения оспой обезьян, массовая вакцинация от этой болезни не требуется. По его словам, соблюдения правил личной гигиены и безопасной половой жизни достаточно, чтобы контролировать распространение инфекции.

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