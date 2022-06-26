В СМИ рассказали о роли ЦРУ и спецназа США в войне в Украине

Координацией поставок Киеву вооружений, передачей разведданных и обучением украинских военных занимается разветвленная сеть из сотрудников разведок и подразделений специального назначения - "коммандос" - из США, Великобритании, Франции, Канады, Литвы и других стран НАТО. Часть из них действует на территории Украины, пишет со ссылкой на неназванных собеседников газета The New York Times.

Большая часть работы по координации помощи Украине ведется на базах в Германии, Франции и Великобритании, но некоторые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) действуют и в Киеве, где занимаются передачей Украине "огромных объемов" разведданных от США, пишет NYT.

Кроме того, на территории Украины либо остались работать, либо периодически приезжают в страну "коммандос" из других стран НАТО, рассказали газете трое американских чиновников. По словам собеседников газеты, эти специалисты не находятся на передовой рядом с украинскими войсками, а консультируют военных из штабов в других частях страны или удаленно по зашифрованной связи.

Хотя официально США не признают, что ЦРУ действует в Украине, этот факт хорошо известен российской разведке, сообщает NYT. "Их присутствие в стране намекает на масштаб секретных усилий по помощи Украине и риски, на которые идет Вашингтон и его союзники", - отмечет издание.

Вскоре после российского вторжения 10-я группа армейского спецназа США, которая до этого обучала военнослужащих на западе Украины, создала в Германии группу планирования для координации поставок военной техники. Помощь направлена на спасение этих поставок от возможных ракетных ударов со стороны России, рассказала сотрудница министерства обороны США Кристин Вормут. Всего в Европе существует порядка 20 подобных ячеек, пишет NYT.

Другой аспект помощи со стороны американских военных в Европе - это обучение работе с современными артиллерийскими установками, которые Вашингтон передал Киеву. "Нельзя просто забросить эти системы на поле боя", - объяснил журналистам председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

По его словам, американским военнослужащим требуется от шести до восьми недель, чтобы научиться пользоваться реактивными системами залпового огня HIMARS, а украинские военные проходят двухнедельную ускоренную программу обучения.

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