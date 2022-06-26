BioNTech и Pfizer сообщили об успешных испытаниях новых вакцин от "омикрона"

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer сообщили об успешных испытаниях двух вакцин от коронавируса SARS-CoV-2, способных бороться с новыми подвариантами "омикрона" - BA.4 и BA.5. Об этом говорится на сайте BioNTech.

Компании отчитались о разработке сразу двух "очень сильных вакцин"-кандидатов: моновалентной и бивалентной, которая представляет собой смесь выпускаемого препарата Comirnaty с вакциной-кандидатом, нацеленной на шиповидный белок омикрон-подварианта BA.1.

Эффективность обоих препаратов изучили в ходе клинических испытаний с участием 1234 человек в возрасте от 56 лет. Обе вакцины показали "значительно более высокий иммунный ответ" на подвариант "омикрона" BA.1 по сравнению с нынешним препаратом. При использовании дозы моновалентной вакцины в 30 мкг количество нейтрализующих антител через месяц после введения вырастало в 13,5 раза, при дозе в 60 мкг - в 19,6 раза. Бивалентная вакцина привела к росту антител в 9,1 и 10,9 раза соответственно.

Статьи по теме: Коронавирус в Литве до конца не исчез, этого не ожидали даже врачи

В случае с новыми подвариантами "омикрона" BA.4 и BA.5 препараты также оказались эффективными, но примерно в три раза меньше, чем при борьбе с первоначальным "омикроном", указали в BioNTech. Обе компании сообщили, что в ближайшие недели соберут больше данных об эффективности против этих подвариантов.

В начале июня немецкий Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил об увеличении случаев заражения новой мутацией "омикрона" BA.5. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его "поводом для беспокойства".

RKI ожидает, что BA.5 и другие подварианты "омикрона" будут продолжать быстро распространяться, поскольку они более заразны. Например, в Португалии, которая с середины мая борется с ростом заражений, на BA.5 приходится 90 процентов выявленных случаев.

С середины июня быстро увеличивается число инфицированных и во Франции. "Кривая эпидемии во Франции имеет экспоненциальный характер", - предупредил эпидемиолог и глава Института глобального здравоохранения при Медицинской школе Женевского университета Антуан Флао. По его словам, новую волну вызовут подварианты "омикрона" BA.4 и BA.5.

Власти Германии, где недельный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вновь превышает 400, объяснили рост в том числе отменой защитных мер. "Это не тот случай, когда мы можем беззаботно и без контрмер противостоять этой летней волне", - заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!