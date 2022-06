Ближе к полудню по местному времени поступили сообщения о новых взрывах в Киеве - вскоре после того, как стало известно, что с территории Беларуси были запущены ракеты.

В результате удара ранним утром пострадали жилые многоэтажки в Шевченковском районе столицы. По меньшей мере один человек погиб, есть раненые, сообщают власти города.

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели на месте", - написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, который находится на месте обстрела.

"Есть много раненых, мы делаем все, что в наших силах, чтобы вызволить людей из-под завалов", - сказал он журналистам.

Спасатели на месте происшествия в Киеве рассказали, что им удалось спасти из-под завалов 7-летнюю девочку, ее направили в больницу. Под завалами оставалась ее мать, 36-летняя женщина, которую придавило плитой. Женщину удалось вызволить спасателям. Согласно имеющимся данным, она - гражданка России.

Один человек погиб - предположительно, отец девочки.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обстрел столицы попыткой России запугать власти Украины в преддверии начинающегося в воскресенье в Германии саммита "Большой семерки".

Сопредседатель Еврокомиссии по международным делам Карл Бильдт согласился с ним у себя в "Твиттере":

"Утреннее нападение на жилую многоэтажку в Киеве - это не что иное как намеренная эскалация и сигнал "Большой семерке" перед началом саммита в Эльмау. По-другому его рассматривать сложно".

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv 🇺🇦 as anything but a deliberate 🇷🇺 escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd