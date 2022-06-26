Россия ударила по жилым многоэтажкам в Киеве. Что известно к этому моменту

Утром в воскресенье российские военные нанесли серию воздушных ударов по Киеву. Ракеты попали в жилой район, а также по детскому саду, сообщают местные власти. В правительстве Украины предупреждают, что удары могут повториться.

Ближе к полудню по местному времени поступили сообщения о новых взрывах в Киеве - вскоре после того, как стало известно, что с территории Беларуси были запущены ракеты.

В результате удара ранним утром пострадали жилые многоэтажки в Шевченковском районе столицы. По меньшей мере один человек погиб, есть раненые, сообщают власти города.

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели на месте", - написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, который находится на месте обстрела.

"Есть много раненых, мы делаем все, что в наших силах, чтобы вызволить людей из-под завалов", - сказал он журналистам.

Спасатели на месте происшествия в Киеве рассказали, что им удалось спасти из-под завалов 7-летнюю девочку, ее направили в больницу. Под завалами оставалась ее мать, 36-летняя женщина, которую придавило плитой. Женщину удалось вызволить спасателям. Согласно имеющимся данным, она - гражданка России.

Один человек погиб - предположительно, отец девочки.

Сергій Крук: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. На місті працює понад 80 чоловік особового складу та 22 одиниці техніки ДСНС. й. З-під завалів пошкодженого житлового будинку врятовано 7-річну дівчинку та жінку. https://t.co/1c59ASFjty pic.twitter.com/4MqgnWDleA — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) June 26, 2022

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обстрел столицы попыткой России запугать власти Украины в преддверии начинающегося в воскресенье в Германии саммита "Большой семерки".

Сопредседатель Еврокомиссии по международным делам Карл Бильдт согласился с ним у себя в "Твиттере":

"Утреннее нападение на жилую многоэтажку в Киеве - это не что иное как намеренная эскалация и сигнал "Большой семерке" перед началом саммита в Эльмау. По-другому его рассматривать сложно".

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv 🇺🇦 as anything but a deliberate 🇷🇺 escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd — Carl Bildt (@carlbildt) June 26, 2022

По сообщению офиса президента (ОП) Украины, российские войска ночью и утром в воскресенье продолжали обстреливать украинские объекты инфраструктуры, а также жилые районы в Черниговской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Ранее в субботу Россия нанесла ракетные удары по гражданской инфраструктуре города Сарны Ровенской области, там погибли четыре человека.

Субботним утром Украина подверглась массированным обстрелам со стороны России. По данным разведки, по Украине было выпущено 48 российских крылатых ракет, в том числе по северу и западу страны. Часть из них российские бомбардировщики впервые выпустили с территории Беларуси.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович призвал жителей Киева соблюдать осторожность. По его словам, обстрелы столицы, а также других украинских городов, могут продолжиться.

Воскресные взрывы в Киеве

Утром наряд попал в девятиэтажный жилой дом в Шевченковском районе, начался пожар, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Три верхних этажа дома разрушены, под завалами оказались жители дома.

"26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы", - сообщили спасатели.

В заявлении говорится, что в результате российских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей, на общей площади 300 кв.м. Спасатели опубликовали в своих соцсетях фотографии с места обстрела.

Очевидцы говорят, что слышали не менее четырех взрывов. Корреспондент Би-би-си, находящийся на месте, подтверждает, что пострадали три-четыре жилых дома. На месте работают не менее 10 скорых.

Житель одного из пострадавших домов рассказал нашему корреспонденту, что многие жители спустились в подвал - "и поэтому выжили".

По предварительным данным, вблизи места сегодняшних обстрелов уже падали ракеты в апреле.

Еще одна ракета попала на территорию киевского детского сада на улице Половецкой, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал, что над Киевской областью в воскресенье утром была сбита ракета.

По сведениям украинских военных, воскресный удар по Киеву был нанесен из района Каспийского моря.

Как сообщил во время телемарафона официальный представитель военно-воздушных сил ВСУ, обстрел был совершен "высокоточными и дорогими ракетами РФ".

"В районе Астрахани они взлетают, на вооружении у них основные ракеты, которые запускаются по нам. Это ХА-101. Она может летать на расстояние до 5500 километров. То есть им к нам залетать необязательно. Им просто нужно взлететь в воздух, выйти на боевой курс и выпустить ракеты", - объяснил он.

По предварительной информации, сегодня по Киеву было выпущено от четырех до шести ракет, две из них были сбиты силами ПВО.

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