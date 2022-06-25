Российские военные захватили Северодонецк, украинские войска из него вышли

Руководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк заявил, что город находится под контролем российских военных. Украинские войска из него вышли. Потерю Северодонецка подтвердил и глава Луганской администрации Сергей Гайдай.

Стрюк в комментарии украинскому телевидению заявил, что российские силы назначают оккупационную администрацию города.

"Город уже полностью под оккупацией российской федерации, пытаются там наводить свои порядки, насколько мне известно, назначили некоего коменданта, собирающего какой-то актив. Пожалуй, с их точки зрения это необходимо делать, с другой точки зрения город насколько уничтожен, что людям трудно будет справляться с ситуацией", - сказал Стрюк.

"Выехать из Северодонецка сейчас можно только через временно оккупированные территории. Рашисты устанавливают в городе свои порядки, назначили "коменданта", снимают пропагандистские сюжеты с людьми, выходящими из укрытий "Азота", - написал в "Телеграме" Гайдай. Глава луганской ОВА сказал, что россияне закрепляются в центре самого Северодонецка и в пригородах - Сиротино, Вороново и Боровском.

За недели бомбардировок и артиллерийских обстрелов большая часть зданий в Северодонецке была разрушена. Большинство жителей стотысячного города, на улицах которого в последние дни шли ожесточенные бои, покинули его.

Оставшиеся мирные жители, укрывавшиеся в бункерах под заводом "Азот", по заявлениям российской стороны, эвакуированы.

Потеря Северодонецка значит, что Россия контролирует почти всю Луганскую область и значительную часть Донецкой.

Накануне российские войска объявили, что заблокировали с юга соседний с Северодонецком Лисичанск. Позже глава муниципалитета Горскоe Алексей Бабченко заявил, что на утро пятницы весь район к югу от Лисичанска "полностью оккупирован" Россией.

"К сожалению, на сегодняшний день Горский район оккупирован. Есть какие-то незначительные, локальные на окраинах идут бои, но враг вошел", - заявил в пятницу Алексей Бабченко.

New York Times со ссылкой на одного из украинских военных в Лисичанске сообщала, что приказ об отступлении из города может поступить в любой момент.

По мнению экспертов из вашингтонского Института изучения войны, захват Северодонецка российскими войсками не станет важным поворотным моментом в войне, однако оборона города имела большое значение: ВСУ выполнили основную задачу в боях - исчерпали ресурсы врага.

"Бои за Северодонецк, вероятно, ослабили общие возможности российских войск, не позволяя им сосредоточиться на более выгодных направлениях наступления. Из-за чего россиянам, например, не хватит сил напрямую штурмовать Славянск", - отмечают эксперты.

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