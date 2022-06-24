В Украине сносят памятники Пушкину, на захваченных Россией территориях ставят Ленина

Би-би-си подсчитала по открытым данным, что за время войны, с 24 февраля, в Украине снесли не менее 80 памятников советского периода. Причем, если после Майдана 2014 года сносили памятники Ленину и другим коммунистическим деятелям, то в этот раз под снос попадают и памятники деятелям русской культуры - писателям Александру Пушкину и Максиму Горькому. С другой стороны, российские оккупационные администрации на захваченных территориях тоже ставят свои памятники - возвращают монументы Ленину и открывают памятник "Бабушке с флагом" - пенсионерке с советским флагом, которая вышла встречать военных в Харьковской области. Параллельно в Европе обострилась дискуссия о том, нужно ли сносить установленные после Второй мировой войны памятники советским воинам.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как выглядит "война памятников", и какое символическое значение она имеет.

"Пушкинопад"

В конце марта бюст Александра Пушкина в закарпатском городе Мукачево был окрашен неизвестными в цвета украинского флага. Через неделю, 7 апреля, Пушкина снесли. "В Мукачево избавляются от российско-имперского прошлого. Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины", - заявили городские власти. Этот памятник Пушкину стал одним из первых, которые украинские власти снесли после начала российского вторжения.

Следом за мукачевским Пушкиным были демонтированы еще три памятника поэту в городах западной Украины. "Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство русских писателей, композиторов и других. Увидев все зверства России, в Тернополе нет больше места русским и советским памятникам", - написал Сергей Надал, глава Тернополя, одного из городов в котором снесли памятник в начале апреля.

После этого снос советских памятников в Украине стали называть "пушкинопадом" по примеру "ленинопада" - масштабного сноса памятников Ленину после Майдана 2014 года. В основном в Украине продолжили сносить именно памятники с советской символикой - монументы советским солдатам, военачальникам и деятелям компартии. Кроме памятников с площадей украинских городов увозили мемориальные советские танки и самолеты, а с домов и монументов сбивали оставшиеся советские символы - серп и молот и красноармейские звезды.

Многие из советских памятников, что были снесены после начала войны, должны были быть демонтированы еще во время "декоммунизации" Украины после Майдана 2014 года, но окончательное решение по ним было принято только сейчас. Так, дискуссия о сносе памятника советским милиционерам в городе Нежин Черниговской области шла на протяжении 10 лет. Снесли его в начале мая этого года.

Всего, по подсчетам Би-би-си, за время войны снесли 10 памятников Пушкину, шесть памятников Максиму Горькому, памятники полководцу Суворову, князю Александру Невскому и гренадерам, которые участвовали в войне 1812 года. Все остальные снесенные памятники так или иначе относятся к символам советской эпохи. Тем не менее, именно на снос памятников русским писателям обращают в этот раз внимание и СМИ, и исследователи.

"Когда начинается всплеск национального или этно-культурного самосознания, то естественно возникает вопрос - а почему [тут стоит Пушкин]? Можно относиться к наличию Пушкина в Украине великодушно, но это в том случае, если продолжается и укрепляется дружба между странами. А когда эта дружба - врозь, таким наиболее подлым способом, который является следствием отрицания субъектности у твоего соседа? Тогда этот сосед и говорит, а почему тут стоит Пушкин, который является символом национального романтизма в той стране, которая на нас напала?" - комментирует культуролог Ян Левченко.

"Снос памятника - это символическая победа"

Как отмечал немецкий историк Эрик Хобсбаум, традиция повсеместно и массово ставить памятники деятелям прошлого и настоящего началась в XIX веке во Франции и Германии. Хобсбаум называет возведение памятников частью государственного проекта по "изобретению традиций" - монументальные фигуры стали символической частью интерпретации национальной истории.

"Памятники, как правило, нужны для того, чтобы закрепить какую-то символическую систему. Для того, чтобы люди видели, как устроен мир и кто в этом мире заслуживает памяти и благодарности, а кто - нет, - говорит историк, профессор Европейского университета Иван Курилла. - Ленинское правительство в 1918 году приняло специальный декрет о монументальной пропаганде и тогда было решено, что надо снести памятники монархам и поставить памятники революционерам. Каждая новая власть пытается поставить такую символическую разметку того пространства, в котором живут люди".

Первые памятники Ленину стали сносить в западных областях Украины сразу же после падения Советского Союза. Такая же практика имела место и в других постсоветских странах. После Майдана было снесено уже более 1,3 тысячи памятников Ленину под эгидой "декоммунизации" - пакета законов в Украине, принятых в 2015 году, которые закрепили политику борьбы с коммунистическим прошлым: запрет на деятельность коммунистических партий, переименование топонимов и, в том числе, снос памятников советским деятелям.

"Те, кто ставил памятник и те, кто его сносят, приписывают ему какое-то значение и не всегда одно и то же, - говорит Иван Курилла. - Памятники Ленину воспринимаются одними людьми, скорее всего, как память о коммунизме, революции, левой идее, а другими - как о представителе советско-русского империализма. То есть его сносят не как представителя коммунистической идеи, а как представителя России и империи - Российской империи, советской империи и нынешней России в каком-то смысле".

Сам монумент, говорит Ян Левченко, не несет в себе никакой памяти или функции - все дело в том, какое культурное значение в него вкладывают. По словам культуролога, с начала правления Сталина начала "возрождаться российская империя - просто под красными знаменами", и вместе с этим вернулся "язык вертикальных отношений": титульной русской культуре отдавалось главенствующее место.

Поэтому советский режим начал массово устанавливать памятники русским деятелям культуры на всей своей территории: "Пушкин никогда в Украине не бывал, но появление его памятников в советские годы в Ужгороде или Тернополе происходило на автомате, - говорит Левченко. - Пушкин наше все, СССР его приватизировал, и памятники появились. Это происходило из-за недостатка рефлексии".

Таким образом, "снос памятника - это символическая победа над какой-то идеей", которую вкладывают в этот памятник в данный момент, говорит Иван Курилла: "Мы нарекаем тебя символом российской империи и поэтому уничтожаем".

Ленин и бабушка

15 марта российское минобороны сообщило о полном контроле над Херсонской областью Украины. Через месяц оккупационная администрация возвела в Геническе Херсонской области памятник Владимиру Ленину. "Радио Свобода" (признано в России СМИ-"иноагентом") отмечает, что в Геническе поставили не ту статую Ленина, которая стояла там раньше и была снесена во время "декоммунизации". Откуда взялся новый памятник - достоверно неизвестно. Еще через две недели новый памятник Ленину появился и в херсонской Новой Каховке. В начале июня еще один памятник Ленину "восстановили" в Новопсковске Луганской области.

А в начале мая в захваченный Мариуполь приехали российские чиновники. С собой они привезли и торжественно установили памятник "бабушке с советским флагом", которая ненадолго стала одним из символов российского вторжения в Украину.

Примерно в это же время российские военные в поселке Мангуш под Мариуполем снесли украинский памятник гетману Петру Сагайдачному - украинскому военачальнику XVII века, который, в том числе, устраивал походы на Москву.

"Памятник выступает способом застолбить и пометить территорию. Заходишь куда-то и говоришь, я ставлю памятник и меняю вывески, - комментирует культуролог Ян Левченко. - Нужно создавать свои анклавы и столбить их любыми способами. Ленина там снесли - значит мы восстановим. Это символическая демаркация пространства, которая использует любые способы, которые подворачиваются под руку, в независимости от того, в какой связи эти образы находятся с прошлым и настоящим".

Иван Курилла объясняет появление памятников Ленину и бабушке на захваченных территориях тем, что символика Советского Союза лучше всего подходит для того, чтобы объяснить действия России в Украине. "Идея денацификации потерпела крах как объяснительная модель и то, что происходит, легче всего объяснить как частичное восстановление СССР, причем не как коммунистического режима, а в смысле империи. Поэтому красный флаг - наиболее логичный символ, другой-то символики, которая могла бы оправдывать то, что происходит, Россия не придумала", - говорит он.

"Когда ставят памятники Ленину российские войска, что они имеют ввиду? Коммунизм? Явно нет. Получается, что и для них Ленин тоже символ советского или российского влияния и распространения империи", - добавляет Курилла.

"Для россиян символы имеют значение, поэтому на оккупированных территориях они возводят памятники нафталиновым вождям на постаменты. Мы же завершаем нашу историческую миссию, очищая наш край от старья", - так обозначил эту "войну памятников" Дмитрий Скрипка, боец черниговской теробороны, во время сноса памятника советской партизанке Зое Космодемьянской.

"Памятники просто так не стоят"

Разговор о том, что делать с советскими памятниками в Европе, продолжается с распада СССР. Еще в 1990-е годы постсоветские республики Балтии и Кавказа стали избавляться от памятников Ленину и другим коммунистам. После российского вторжения в Украину дискуссия о советских памятниках обострилась.

В мае парламент Латвии проголосовал за выход из договора с Россией о сохранности военных мемориалов. Через несколько дней после голосования было принято решение снести памятник советским солдатам в Риге, демонтаж обещают завершить к концу года. Согласно соцопросам, 70% жителей Латвии выступают за снос памятника советским воинам или же относятся к нему безразлично. Однако русскоязычное население страны, в частности движение "Русский союз Латвии", выступает резко против сноса памятника. Возмутились таким решением латвийских властей и в российском МИДе.

Сейчас территория вокруг памятника закрыта и охраняется полицией.

После этого в Риге уже снесли памятник советским летчикам в микрорайоне Ильгюциемс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил "расследовать обстоятельства" сноса этого памятника.

За время войны демонтировали и два последних памятника Ленину в Финляндии. Один - в городе Турку, другой - в городе Котка. Памятники перенесли в музей. Власти Финляндии объяснили снос памятников тем, что они вызывают негативные реакции после того, как Россия вторглась в Украину.

Городской совет Вильнюса в июне тоже проголосовал за демонтаж памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище. Власти заявили, что памятник будет перенесен на другое место.

Дискуссия о сносе советских памятников началась и в Германии. Так, в марте активисты завернули танк Т-34 в центре Берлина в украинский флаг, после чего немецкие политики стали высказываться за снос этого и других советских монументов в городе. Такие же призывы начались и по поводу памятника красноармейцам в Дрездене.

"Эта война очевидно несправедливая и бросает тень на все, что делала страна и Советский Союз раньше. Если долгое время удавалось настаивать на том, что это памятники освободителям, что Советский Союз освободил Европу от фашизма, и это было важной частью дискурса и с ним трудно было бороться, то теперь образ российской армии, которая вторглась в независимую Украину опрокидывается на освободительный поход Красной армии", - комментирует Иван Курилла.

По его словам, любой памятник советскому солдату теперь ассоциируется с Бучей и другими событиями в Украине, а не с освобождением Европы.

Памятники всегда были частью политики, резюмирует Иван Курилла. Он приводит в пример памятник Генриху IV Бурбону в Париже, который поставили в 1614 году. После французской революции памятник снесли и переплавили, сделав из него революционный символ. А после реставрации Бурбонов памятник отлили в прежнем виде и снова установили в городе.

"То, что сейчас он стоит спокойно, означает, что во Франции больше не осталось монархистов, которые хотели бы сделать Бурбонов королями. Условно говоря, и Ленин будет спокойно стоять, когда не останется тех, кто хочет вернуть коммунизм или Советский Союз, - рассуждает историк. - Памятники просто так не стоят, их любо сносят, либо ставят, либо к ним приносят цветы, либо расписывают граффити. Когда памятник спокойно стоит - это значит, что все, что он мог в себе воплощать, - уже далекое прошлое".

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