В Рязанской области потерпел крушение самолет Ил-76, есть погибшие

Военно-транспортный самолет разбился под Рязанью, есть погибшие. Несколько человек госпитализированы. Начавшийся на месте пожар потушен.

В Рязанской области утром в пятницу, 24 июня, потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. На момент катастрофы на борту находилось 10 человек, трое из них погибли. Из салона извлечены все находившиеся там люди. 7 человек доставлены в медицинские учреждения. Подробности об их состоянии не приводятся.

После крушения начался пожар, но он уже полностью потушен. В региональном ГУ МЧС сообщили, что разрушений на земле нет.

Согласно данным СМИ, Ил-76 летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани планировалась его дозаправку. Как сообщается, воздушное судно совершило жесткую посадку в поле в районе Михайловского шоссе, недалеко от жилых домов. У него оказался неисправным двигатель. Из местных жителей никто не пострадал.

"24 июня в Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

"При соприкосновении с землей самолет частично разрушился", — пояснили в Минобороны.

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