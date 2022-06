"Это исторический момент. Он ознаменовал собой важный шаг на пути в ЕС ", написал он в своем микроблоге в Twitter. Одновременно он сообщил, что саммит "решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены нерешенные приоритеты".

"Это победа. Мы ждали 120 дней и 30 лет", - так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС. "Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Будущее Украины - в ЕС", - подчеркнул он.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

A historic moment.

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩

Our future is together.