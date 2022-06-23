Россия душит Европу газом. ЕС готовится к полной блокаде и трудной зиме

Россия вновь сократила поставки газа в Европу, и у ЕС не осталось сомнений в том, что Кремль сделал "Газпром" основной дубиной в энергетической войне. Европейцы больше не верят в "технические причины" сокращения поставок и готовятся к полной газовой блокаде со стороны России.

Перед лицом крупнейшего с 1970-х годов энергетического кризиса несколько стран уже пошли на чрезвычайные меры и собираются нормировать потребление газа - сначала добровольно, потом принудительно. Европа расконсервирует угольные электростанции и всерьез обсуждает возрождение ядерной энергетики.

Россия уже год постепенно урезает поставки газа в ЕС, но на этой неделе они упали до невиданного за последние десятилетия уровня - около 100 млн кубометров в сутки. Еще в мае "Газпром" поставлял 250 млн в сутки, а три года назад - 500 млн.

Очередное сокращение объясняется плановой профилактикой на одном из трех газопроводных маршрутов из России в Европу - южном, через Турцию. Она закончится через неделю, однако в июле предстоит ремонт основного трубопровода "Северный поток" в Германию. Пока "Газпром" не демонстрирует никакого желания бронировать свободные мощности и увеличивать прокачку по третьему маршруту - через Украину.

"Учитывая то, как ведет себя Россия в последнее время, я не исключаю, что они будут и дальше под разными предлогами сокращать поставки газа в Европу, вплоть до полного отключения", - сказал в среду глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.

Бироль одним из первых предупреждал еще до нападения России на Украину, что Кремль использует газ для давления на Европу, а теперь предлагает ЕС готовиться к жизни с газовой петлей на шее. Восполнить запасы в хранилищах до зимы при таком раскладе не получится, и нужен запасной план, включая рост выработки на угольных и атомных станциях.

Даже самые "зеленые" чиновники Еврокомиссии согласны с этим.

"Незаконное вторжение России в Украину привело к чрезвычайной ситуации в ЕС. Мы вынуждены принять ряд очень важных мер в ответ на откровенный произвол путинской администрации в части резкого сокращения поставок "Газпрома". Однако все эти меры временные", - сказала в среду Элина Бардрам, возглавлявшая делегацию Еврокомиссии на историческом климатическом саммите 2015 года, когда было заключено Парижское соглашение о борьбе с изменением климата.

Россия объясняет сокращение поставок техническими причинами. Кремль отрицает роль в энергетическом кризисе и называет четырехкратный рост цен на газ в Европе за последний год последствием реформы энергетического рынка ЕС и западных санкций против России.

"Сами натворили дел там, цены взлетели до небес, и ищут виновных опять", - сказал на прошлой неделе президент Владимир Путин и предрек Европе политический и экономический коллапс: деградацию, бедность и смену элит после прихода к власти радикалов и популистов.

От лучших партнеров к худшим врагам

За два с лишним десятилетия правления Путина ЕС увеличил закупки российского газа в полтора раза. Теперь же Европа собирается сократить их на две трети всего за несколько месяцев.

Россия представляла газ как чистый бизнес вне политики и хвалилась репутацией надежного поставщика. Она вела газовые войны с Украиной и Беларусью, но никогда - с Европой, самым богатым, ближайшим и крупнейшим своим рынком сбыта. Так продолжалось вплоть до прошлого года.

ЕС с удовольствием покупал российский газ, но у него были другие далекоидущие планы: уже через несколько лет он собирался сократить закупки, да еще и запретить долгосрочные контракты с "Газпромом", чтобы заставить его конкурировать с новыми крупными игроками, прежде всего США.

Чистый газ Европа хотела использовать в "зеленой" перестройке экономики, чтобы поскорее закрыть угольные, а в Германии - еще и атомные электростанции. Сократить выбросы, умерить страхи после аварии на японской АЭС "Фукусима", а тем временем активно переходить на возобновляемые источники энергии: солнце, ветер и водород.

В планы Путина такое не входило. Он на всех углах критиковал "умников" из Евросоюза, прошлым летом слегка прикрутил кран, а осенью устроил масштабный показательный дефицит. "Газпром" недокачал газ в свои европейские хранилища и ушел со спотового рынка. Выполнял только долгосрочные контракты - и в результате цена зимой взлетела до исторических высот.

Теперь она еще выше из-за сокращения поставок. Но результат пока противоположный - ЕС не замедлил, а ускорил болезненный и дорогостоящий разворот своей экономики спиной к "Газпрому".

В пользу того, что искусственно созданный Россией дефицит - это шантаж в надежде заставить Европу пересмотреть отказ от российского газа, а не тотальная война на уничтожение, говорит тот факт, что "Газпром" с европейскими партнерами построили в прошлом году вторую ветку "Северного потока" в Германию. Теперь она ржавеет на дне Балтийского моря, и согласно технической документации, на это уйдет полвека, не меньше.

Путинская стратегия развития России по-прежнему отписывает ей место ведущей энергетической державы в регионе, тогда как в европейских планах до 2050 года российским ископаемым отводилась до войны скромная и постоянно уменьшающаяся роль. Агрессия против Украины лишь ускорила это движение противоположными курсами - новый план ЕС предусматривает полный отказ уже к 2027 году.

Путин же рассчитывает выйти из нынешнего кризиса победителем. По его мнению, ЕС продолжит покупать у него газ, нефть и уголь. Но это будет уже другой ЕС.

Нынешняя Европа деградирует, европейская демократия - лишь декорация, а элиты оторваны от народа, сказал Путин на прошлой неделе в программной речи на форуме в Петербурге.

"Европейские политики уже нанесли своей экономике серьёзный удар - сами это сделали, своими руками, - сказал он. - Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и к смене элит".

Как Европа готовится к газовой блокаде

Большого выбора у ЕС нет - полностью отказаться от российского газа не выйдет не только к зиме, но даже в ближайшие несколько лет. По оценкам европейских и немецких чиновников, дефицит энергоносителей будет ощущаться по меньшей мере три года.

Еще недавно Европа зависела от "Газпрома" на 40%, в ковидный кризис эта доля сократилась примерно до 35%, а теперь упала до 25%. Заместить эту четверть альтернативными источниками газа не получится.

ЕС придется проявить гибкость и изобретательность, чтобы увеличить предложение энергии и организованно сократить спрос на нее. Иначе не избежать хаотичного обвала и веерных отключений грядущей зимой.

Частично на это направлены новые правила, которые требуют заполнить подземные газовые хранилища на 80% к октябрю и 90% к ноябрю. Сейчас датчик показывает 55% - это немного лучше, чем в прошлом году, когда "Газпром" решил оставить свои европейские хранилища пустыми. Однако при таких ценах и отключениях план будет сорван.

Для сокращения спроса власти крупнейших северных стран ЕС уже объявили, что вводят в действие первый этап чрезвычайного антикризисного плана. Он не предусматривает вмешательства в рыночные отношения и регулирование цен, однако дает чиновникам, регуляторам и газораспределительным сетям дополнительные возможности для мониторинга и мягкой корректировки поведения потребителей. Так, в Германии будут организованы аукционы отключений - желающим компаниям будут платить за то, чтобы они добровольно сократили потребление газа.

Первый уровень энергетической опасности объявлен в Германии, Австрии, Швеции, Дании и Нидерландах, а Италия собралась присоединиться к ним после сокращений российских поставок на этой неделе.

Однако серьезные проблемы начнутся у потребителей только на втором и третьем этапах - в большинстве стран они будут означать добро на повышение цен для населения сверх регулируемого потолка и нормирование поставок для промышленности вплоть до веерных отключений.

Сокращение спроса чревато торможением экономики и даже рецессией, что помешает Европе восстановиться после ковидного кризиса. Частично власти поддерживают спрос субсидиями, однако они мешают рынку найти равновесие и лишают потребителей стимула экономить свет, тепло и топливо.

Второй способ смягчить последствия дефицита - увеличить альтернативное предложение энергии. До сих пор ЕС рассматривал в качестве замены традиционному набору ископаемых только возобновляемые энергоресурсы, а переходным топливом считал как раз газ. В итоге Европа ускоренно консервировала и выводила из строя вполне себе годные и современные угольные и атомные электростанции и увеличивала потребление российского газа.

Теперь страны ЕС срочно пересматривают стратегию.

Германия, Италия, Нидерланды и Австрия готовятся активнее жечь уголь на электростанциях. Греция собирается увеличить добычу угля в ближайшие два года и перевести несколько газовых станций на дизтопливо.

IEA советует Европе задуматься и о возрождении атомной энергетики. Однако и тут придется искать альтернативу России, где сосредоточено только 6% мировой добычи урана, но более 40% мощностей для его обогащения.

"Война подчеркнула важность диверсификации поставок обогащенного урана, включая инвестиции в новые производства", - говорится в опубликованном в среду докладе организации, созданной богатыми странами после прошлого энергетического кризиса 1970-х годов как раз с целью давать им экспертные советы, как избежать следующего.

Новый совет IEA воспользоваться ядерной опцией запоздал. Инвестиции в атомную промышленность на Западе давно свернуты, а станции постепенно выводят из эксплуатации. Только Франция еще держится, но и там в последние месяцы постоянные перебои в работе реакторов - сейчас загружена только половина существующих мощностей АЭС.

А Германия - промышленный мотор ЕС - еще прошлой зимой выключила три АЭС. Оставшиеся три будут выведены из эксплуатации в течение года. Несмотря на все призывы, немцы отказываются пересмотреть это решение, а компании, которым принадлежат станции, говорят, что продлить их эксплуатацию уже и технологически невозможно.

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