Германия не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия

До тех пор пока для ФРГ и НАТО есть угроза ядерной атаки, отказ от ядерного сдерживания будет ошибкой, полагают в Берлине. Поэтому Германия исключает возможность присоединения к договору о запрещении ядерного оружия.

Правительство ФРГ исключает присоединение к договору о запрещении ядерного оружия. Такой шаг будет несовместим с обязательствами Германии, проистекающими из ее членства в НАТО, разоружение должно осуществляться с учетом ситуации в сфере политики безопасности, цитирует в среду, 22 июня, агентство dpa ответ правительства ФРГ на запрос депутата Левой партии в бундестаге Севим Дагделен (Sevim Dagdelen).

Нападение России на Украину показывает угрозы, исходящие от Москвы, указывается в документе. В то же время правительство ФРГ подчеркнуло приверженность идее безъядерного мира.

Договор о запрещении ядерного оружия

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года. Под этот запрет подпадают разработка, испытание, хранение, приобретение, транспортировка и использование ядерного оружия. К договору уже присоединились 65 стран, однако его участницей не является ни одна из стран "ядерного клуба", в который входят США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль.

У ФРГ нет собственного ядерного оружия, но на ее территории размещены американские ядерные боеголовки. "До тех пор пока для Германии и ее союзников исходит угроза применения ядерного оружия, сохраняется необходимость убедительного ядерного сдерживания в рамках НАТО", - подчеркивается в ответе правительства страны на депутатский запрос.

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