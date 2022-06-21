"Медуза" и OCCRP нашли еще один "кооператив Путина"

Журналисты обнаружили сеть из 86 компаний и организаций, пользующихся электронной почтой на домене Ilcinvest.ru и владеющих активами на сумму 4,5 млрд долларов. Они принадлежат людям, связанным с Путиным и его друзьями.

Издание "Медуза" и Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружили крупную сеть компаний, которые, как они утверждают, связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и его приближенными. Журналисты выяснили, что 86 компаний и некоммерческих организаций используют электронную почту на домене llcinvest.ru и владеют активами на сумму не менее 4,5 млрд долларов (4,28 млрд евро). "Это особняки, самолеты бизнес-класса, яхты и просто банковские счета с огромными суммами денег", — написала "Медуза" в понедельник, 20 июня.

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Доменом llcinvest.ru владеет компания "Москомсвязь", тесно связанная с банком "Россия", пишет далее "Медуза". Некоторые из использующих его компаний и объектов, в том числе огромный дворец в Геленджике, уже фигурировали в других журналистских расследованиях, проведенных, в частности, ФБК Алексея Навального, и, по данным журналистов, связаны с Путиным. При этом до сих пор не было известно, что они связаны друг с другом, отмечают "Медуза" и OCCRP.

Сеть компаний с единой системой управления



Хотя компании работают в очень разных сферах, изученные "Медузой" и OCCRP электронные письма свидетельствуют о том, что их сотрудники обсуждают общие дела, как если бы они были частью единой системы. Этими компаниями, в частности, владеют крупные банкиры и олигархи, дети друзей Путина, а также его предполагаемая любовница Светлана Кривоногих. "У многих компаний одни и те же директора, юридические адреса и аудиторы. Некоторыми напрямую владеет банк "Россия", — указывают журналисты. Кроме того, владельцами десятков компаний числятся акционеры "России", а еще 18 фирм записаны на рядовых сотрудников того же банка.

"Единственное объяснение, которое приходит в голову, — все эти компании объединены общей системой управления", — цитирует "Медуза" слова эксперта по коррупционным вопросам, имя которого она не раскрывает из соображений безопасности. Собеседник издания указал, что "группа компаний" LLCInvest возникла вокруг приближенных Путина по его работе в петербургской мэрии в 1990-х годах. По его мнению, "это неформальное объединение может быть устроено как кооператив, члены которого, вероятно, обмениваются имуществом и услугами".

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