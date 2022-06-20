В ЕС заморожены активы российских олигархов почти на 13 млрд евро

Российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму более 12,5 млрд евро в результате санкций ЕС.

"Сумма заморженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро", - сообщил изданию Die Welt официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд.

Столь резкое увеличение замороженных активов он связал с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, - особенно в Германии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!