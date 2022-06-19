Президент Молдовы подписала закон о запрете новостных программ из России

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон об информационной безопасности, запрещающий новостной и аналитический контент из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, к которым относится Россия. Об этом сообщила глава Совета по телевидению и радио республики Лилиана Вицу в субботу, 18 июня, передает местное агентство новостей IPN.

По словам Вицу, закон будет опубликован и вступит в силу на следующей неделе, после чего за распространение дезинформации и контента, вводящего в заблуждение, будут действовать штрафы вплоть до временной блокировки СМИ.

Под дезинформацией в законе подразумевается "намеренное распространение ложной информации, созданной для нанесения ущерба личности, социальной группе, организации или безопасности государства". За ее распространение предусмотрены штрафы от 40 до 100 тысяч леев (от 2 до 5 тысяч евро), а также приостановление лицензии на вещание на срок до 7 дней. Контролировать исполнение закона будет Совет по телерадиовещанию.

Под запретом российская пропаганда

Во время голосования в парламенте закон поддержали 54 депутата из 101 - все они из правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Оппозиция закон резко раскритиковала. "Он направлен прежде всего на то, чтобы уничтожить российское телевещание в Молдове, а мы против любых запретов", - говорил DW депутат-коммунист Константин Старыш.

Россия подписала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении в 2006 году, но не ратифицировала ее, а значит контент из РФ попадает под действие закона. Российские политические и военные новости в Молдове с начала войны в Украине запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. С принятием закона этот запрет будет продлен бессрочно.

Ретрансляцией российского контент в Молдове занимались каналы Primul in Moldova ("Первый" в Молдове), НТВ-Молдова, РТР-Молдова. Они, по данным соцопросов, входили в первую десятку зрительских предпочтений.

Не первая попытка принять закон для борьбы с пропагандой из РФ

В 2017 году парламент Молдовы уже принимал поправки в Кодекс о телерадиовещании, фактически запрещавшие российские новости. Дискуссия вокруг закона тогда заняла два года. Госдума РФ назвала его "очередным антироссийским актом".

Занимавший в тот момент пост президента страны Игорь Додон отказался промульгировать закон, назвав его "антидемократическим", и вернул документ в парламент. На следующий же день депутаты парламентского большинства вновь приняли его в той же редакции, без учета мнения президента. Додон снова отклонил закон, хотя обязан был промульгировать его после повторного представления. В итоге Конституционный суд Молдавии временно отстранил Додона от должности и передал президентские полномочия председателю парламента Андриану Канду, который и подписал поправки. В 2020 году закон был отменен по инициативе поддерживавшей Додона Партии социалистов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!