Глава Генштаба Великобритании призвал создать армию, способную победить Россию

Новый глава вооруженных сил Великобритании призвал подготовить страну к войне в Европе и создать армию, способную победить Россию.

Перед Великобританией стоит задача создать армию, способную победить Россию на поле боя, заявил новый глава Генштаба страны генерал Патрик Сандерс, пишет газета The Independent в воскресенье, 19 июня.

"Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою", - написал Сандерс своим подчиненным после того, как в начале недели сменил на посту главы генерального штаба войск Великобритании генерала Марка Карлтона Смита.

По словам Сандерса, российское вторжение в Украину подчеркивает основную цель британской армии - "защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше". "Мы - поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе", - добавил он.

Сандерс напомнил, что он первый начальник Генштаба с 1941 года, который принял командование армией на фоне войны в Европе с участием континентальной державы.

В 2021 году правительство в Лондоне опубликовало планы по сокращению регулярной армии, снизив целевую численность с 82 000 до 72 500 человек к 2025 году, отмечает The Independent. На тот момент, регулярная армия Великобритании насчитывала около 76 500 солдат, пишет издание.

Премьер-министр Джонсон призывает готовиться к долгой войне

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью в газете The Sunday Times, в которой заявил, что "грандиозный имперский замысел Путина по полному завоеванию Украины потерпел крах".

"Увы, неудачи Путина не означают, что у него хватит мудрости отступить. В своей изоляции он все еще думает, что полное завоевание возможно. Боюсь, нам нужно готовиться к долгой войне, поскольку Путин прибегает к кампании на истощение, пытаясь жестокостью стереть Украину с лица Земли", - написал Джонсон. По его словам, исход войны будет зависеть от того, сможет ли Украина укреплять свою защиту быстрее, чем Россия будет наращивать свои мощности для атаки.

Джонсон - о четырех шагах для помощи Украине

Британский премьер также перечислил четыре шага, которые должны предпринять союзники, чтобы помочь Украине закончить войну на условиях Киева. Во-первых, пишет Джонсон, необходимо передавать Украине новые вооружения быстрее, чем Россия наращивать свои возможности. Это, в том числе, касается тренировки украинских солдат. Великобритания с союзниками планируют обучать до 10 000 солдат каждые 120 дней, сообщил Джонсон.

Второй пункт - это финансовая помощь Киеву, призванная "сохранить жизнеспособность украинского государства". Средства необходимо передавать для выплат зарплат, управления учреждениями и начала реконструкции инфраструктуры страны, уверен глава британского правительства.

В-третьих, необходимо наладить альтернативные маршруты украинского экспорта вместо заблокированных Россией портов в Черном море. В-четвертых, союзники должны добиться разблокировки этих портов. "Все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы", - заключил Джонсон.

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